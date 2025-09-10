mercoledì 10 settembre 2025

eBay porta gli abiti pre-loved in passerella con Erdem e Altuzarra

Barbara Rodeschini
Il progetto Endless Runway debutta oggi a New York con il supporto del Council of Fashion Designers of America per poi arrivare a Londra il 18 settembre

In occasione dell’inizio del mese internazionale della moda, eBay rilancia il suo impegno nel mondo della moda circolare, un mercato che per il quarto anno consecutivo cresce a doppia cifra percentuale raggiungendo i 205 miliardi di dollari di giro d’affari nel 2024. Nel dettaglio, eBay sottolinea come circa il 40% di tutti i vestiti, scarpe e accessori venduti lo scorso anno sia etichettato come usato e come gli utenti abbiano cercato il termine vintage più di 1.200 volte al minuto. Così questa sera a New York lo stile pre-loved debutterà in passerella attraverso il progetto eBay Endless Runway. Supportata dal CFDA-Council of Fashion Designers of America, dal BFC-British Fashion Council (BFC) dalla FMC- Fédération de la Mode Circulaire, l’iniziativa vede la partecipazione di big dello stile come ERDEM, Altuzarra, LUAR, Ahluwalia e Kallmeyer, che hanno inserito capi usati delle collezioni precedenti tra le proposte per la Primavera/Estate 2026 (SS26). Lo show, trasmesso in diretta su eBay Live, con la possibilità di acquistare i capi in tempo reale dopo New York, farà tappa a Londra il 18 settembre. Parallelamente, eBay ha realizzato la nuova edizione della Watchlist™, che analizza le ricerche e gli acquisti globali per individuare le tendenze chiave dell’autunno 2025. Curata da Brie Welch, stylist newyorkese e Resident Stylist della piattaforma, la guida evidenzia come il pubblico sia sempre più sensibile ai temi della sostenibilità e come trovi nel segmento second-hand una soluzione vincente.

