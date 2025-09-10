eBay porta gli abiti pre-loved in passerella con Erdem e Altuzarra

In occasione dell’inizio del mese internazionale della moda, eBay rilancia il suo impegno nel mondo della moda circolare, un mercato che per il quarto anno consecutivo cresce a doppia cifra percentuale raggiungendo i 205 miliardi di dollari di giro d’affari nel 2024. Nel dettaglio, eBay sottolinea come circa il 40% di tutti i vestiti, scarpe e accessori venduti lo scorso anno sia etichettato come usato e come gli utenti abbiano cercato il termine vintage più di 1.200 volte al minuto. Così questa sera a New York lo stile pre-loved debutterà in passerella attraverso il progetto eBay Endless Runway. Supportata dal CFDA-Council of Fashion Designers of America, dal BFC-British Fashion Council (BFC) dalla FMC- Fédération de la Mode Circulaire, l’iniziativa vede la partecipazione di big dello stile come ERDEM, Altuzarra, LUAR, Ahluwalia e Kallmeyer, che hanno inserito capi usati delle collezioni precedenti tra le proposte per la Primavera/Estate 2026 (SS26). Lo show, trasmesso in diretta su eBay Live, con la possibilità di acquistare i capi in tempo reale dopo New York, farà tappa a Londra il 18 settembre. Parallelamente, eBay ha realizzato la nuova edizione della Watchlist™, che analizza le ricerche e gli acquisti globali per individuare le tendenze chiave dell’autunno 2025. Curata da Brie Welch, stylist newyorkese e Resident Stylist della piattaforma, la guida evidenzia come il pubblico sia sempre più sensibile ai temi della sostenibilità e come trovi nel segmento second-hand una soluzione vincente.