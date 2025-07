Diego Della Valle insignito a Parigi del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres

La Francia premia Diego Della Valle. Il presidente del Gruppo Tod’s, cui fanno capo anche i marchi Fay, Hogan, Roger Vivier e Schiaparelli, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere, una delle principali onorificenze della Repubblica francese e viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro eccezionale contributo alla diffusione delle arti e della cultura in Francia e nel mondo. Alla cerimonia hanno partecipato numerose personalità della politica, con il Ministro della Cultura Giuli e l’ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D’Alessandro; dell’imprenditoria con Luca di Montezemolo e Pietro Beccari, ceo di Louis Vuitton nonché i figli del patron di LVMH, Bernard Arnault. Presenti anche diversi amici dell’imprenditore Come Enrico Mentana, Jean Todt e Michelle Yeoh. Durante il discorso di ringraziamento, Diego Della Valle ha ricordato l’importanza della cultura come ponte tra le culture in un contesto geopolitico mondiale complicato come quello attuale.