lunedì 15 settembre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Lifestyle » Moda » Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile

Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile

Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Barbara Rodeschini
Barbara Rodeschini
– Lettura: 2 minuti

Secondo l’analisi condotta da Statista il mercato mondiale degli zaini crescerà di oltre l’80% nei prossimi cinque anni raggiungendo i 31 miliardi di dollari

Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile
Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile

Oggetto multitasking per definizione, lo zaino ha saputo imporsi nei contesti più disparati. Dalla scuola ai viaggi, dallo sport all’ufficio. In base a quanto rilevato da Statista, la società di analisi dati e business intelligence di New York, nel 2022 il mercato globale degli zaini ha sfiorato i 16 miliardi dollari e nei prossimi anni non rallenterà e supererà i 31 miliardi dollari nel 2030 con una progressione che supera l’80%. Se nel contesto viaggio, è facile intuire come lo zaino abbia sostituito beauty case, cappelliere e portadocumenti a mano, è in ambito lavorativo che ha fatto una differenza radicale, mandando in soffitta uno degli accessori più identificativi del menswear, la ventiquattrore. Sicuramente la necessità di portare con sé pc e dispositivi con cavi e prese annesse ha contribuito al suo successo dello zaino, ma anche la nuova geografia di uffici e la mobilità dei luoghi di lavoro hanno avuto un suo peso. E se i primi a sfoggiarlo sono stati manager e dipendenti delle grandi firm del private equity e della consulenza, che lo hanno sfruttato anche come facile pubblicità urbana, oggi la scelta dello zaino è tutt’altro che banale e diventa tanto un biglietto da visita, quanto il riflesso di uno stile. Nella gallery dieci ipotesi vincenti, chic e funzionali, che firmano l’autunno 2025.

© Riproduzione Riservata
, , , , , , , , , , , ,