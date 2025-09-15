Dieci zaini per rientrare in ufficio con stile

Oggetto multitasking per definizione, lo zaino ha saputo imporsi nei contesti più disparati. Dalla scuola ai viaggi, dallo sport all’ufficio. In base a quanto rilevato da Statista, la società di analisi dati e business intelligence di New York, nel 2022 il mercato globale degli zaini ha sfiorato i 16 miliardi dollari e nei prossimi anni non rallenterà e supererà i 31 miliardi dollari nel 2030 con una progressione che supera l’80%. Se nel contesto viaggio, è facile intuire come lo zaino abbia sostituito beauty case, cappelliere e portadocumenti a mano, è in ambito lavorativo che ha fatto una differenza radicale, mandando in soffitta uno degli accessori più identificativi del menswear, la ventiquattrore. Sicuramente la necessità di portare con sé pc e dispositivi con cavi e prese annesse ha contribuito al suo successo dello zaino, ma anche la nuova geografia di uffici e la mobilità dei luoghi di lavoro hanno avuto un suo peso. E se i primi a sfoggiarlo sono stati manager e dipendenti delle grandi firm del private equity e della consulenza, che lo hanno sfruttato anche come facile pubblicità urbana, oggi la scelta dello zaino è tutt’altro che banale e diventa tanto un biglietto da visita, quanto il riflesso di uno stile. Nella gallery dieci ipotesi vincenti, chic e funzionali, che firmano l’autunno 2025.