Dalí e la Moda, a Milano la mostra che svela il lato più sorprendente dell’artista

Oltre 200 opere raccontano come Salvador Dalí abbia trasformato abiti, gioielli e accessori in estensioni del suo universo surrealista.

Prima ancora che la moda trasformasse le collaborazioni con gli artisti in una consuetudine, Salvador Dalí ne aveva già intuito le possibilità. Per lui un abito non rappresentava soltanto un oggetto destinato a rivestire il corpo, ma una superficie sulla quale proiettare desideri, ossessioni e identità.

Dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027, Palazzo Reale a Milano dedica a questo rapporto la mostra Dalí e la Moda, inaugurata significativamente durante la Milano Fashion Week. Oltre 200 opere e documenti, tra dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, ricostruiscono una dimensione meno raccontata, ma tutt’altro che marginale, della ricerca dell’artista catalano. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí, riunisce materiali provenienti anche dal Dalí Museum di St. Petersburg, in Florida, dal Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e dagli archivi di maison come Schiaparelli, Chanel, Dior e Rabanne.

L’incontro con Elsa Schiaparelli

Il capitolo più celebre di questa storia rimane naturalmente quello scritto insieme a Elsa Schiaparelli. Tra la stilista romana e Dalí nacque negli anni Trenta un dialogo nel quale risultava quasi impossibile stabilire dove terminasse l’arte e cominciasse la moda. Entrambi erano attratti dall’ironia, dall’incongruo e dalla capacità di trasformare gli oggetti quotidiani in presenze perturbanti.

Da questa affinità nacquero creazioni entrate nella storia del costume, come il celebre Lobster Dress del 1937, un abito da sera bianco sul quale campeggiava una grande aragosta disegnata da Dalí. Indossato da Wallis Simpson poco prima del matrimonio con il duca di Windsor, l’abito trasformava un simbolo dal sottotesto sensuale in un’immagine destinata a circolare sulle riviste e nella memoria collettiva.

Altrettanto iconico fu il cappello a forma di scarpa, nato capovolgendo uno degli accessori più comuni del guardaroba femminile e collocandolo sulla testa. Un gesto semplice e insieme sovversivo, perfettamente surrealista, capace di sottrarre l’oggetto alla sua funzione abituale per attribuirgli un significato nuovo.

Il corpo come territorio dell’immaginazione

Nell’universo di Dalí il corpo non appare mai come una forma stabile. Si allunga, si frammenta, si nasconde e si trasforma continuamente. La moda offriva uno strumento privilegiato per esplorare diverse possibilità: l’abito poteva deformare la silhouette, il gioiello diventare una parte anatomica e il manichino assumere l’aspetto inquietante di un essere sospeso tra umano e artificiale.

La mostra milanese indaga proprio questa dimensione corporea, mettendo in relazione le opere dell’artista con abiti e accessori. La moda emerge come uno spazio nel quale il corpo può essere reinventato e l’identità costruita attraverso ciò che si sceglie di mostrare. Una riflessione sorprendentemente contemporanea, anticipatrice di un sistema nel quale l’immagine personale è diventata linguaggio, rappresentazione e spettacolo.

Dalí come personaggio di Dalí

Il primo corpo trasformato dall’artista fu, del resto, il proprio. I baffi appuntiti, le pose teatrali, il mantello, il bastone e gli abiti volutamente eccentrici componevano un’identità visiva immediatamente riconoscibile. Dalí comprese con eccezionale anticipo che l’artista poteva diventare egli stesso un’opera e che la notorietà non costituiva necessariamente una distrazione dalla creazione, ma poteva esserne parte integrante.

Il percorso dedica attenzione anche al guardaroba di Gala, moglie, musa e figura decisiva nella costruzione dell’universo daliniano. I suoi abiti, presentati per la prima volta in Italia, raccontano la moda come strumento di relazione e autorappresentazione. Gala non fu semplicemente il soggetto passivo dello sguardo dell’artista, ma partecipò attivamente alla definizione di quell’immagine di coppia sofisticata, enigmatica e deliberatamente fuori dall’ordinario.

Dalle riviste alle vetrine

Dalí non si limitò a collaborare con gli stilisti. Disegnò tessuti, lavorò a campagne pubblicitarie, progettò vetrine e partecipò alla creazione di servizi e copertine per Vogue. Posò davanti all’obiettivo e assunse persino il ruolo di guest editor, muovendosi con disinvoltura tra arte, editoria e promozione commerciale.

Proprio questa capacità di attraversare linguaggi apparentemente lontani rende il suo lavoro ancora attuale. Molto prima dell’epoca delle immagini virali, Dalí aveva compreso il potere della provocazione visiva e la necessità di creare qualcosa che non fosse soltanto bello, ma impossibile da dimenticare.

Curata da Laura Bartolomé e dalla storica della moda Judith Clark, con il contributo di Lucia Moni e Bea Crespo, Dalí e la Moda non si limita a raccontare una parentesi curiosa nella carriera dell’artista. Mostra piuttosto come l’abbigliamento abbia rappresentato per lui un vero territorio di ricerca; un luogo nel quale il surrealismo poteva abbandonare la tela, incontrare il corpo ed entrare nella vita quotidiana.