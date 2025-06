Da Pitti Uomo alla Fashion Week, Milano raccoglie il testimone di Firenze con oltre 80 appuntamenti

Mentre scende il sipario sull’edizione 108 di Pitti Uomo, a Milano è tutto pronto per dare il via alla fashion week maschile. Tra sfilate e appuntamenti speciali sono 81 i save-the-date da mettere in agenda, di questi 20 sfilate di cui 15 fisiche, 41 presentazioni, 3 presentazioni su appuntamento e 17 eventi. “In una fase di profonda trasformazione del sistema, Camera Nazionale della Moda Italiana sceglie di compiere azioni proiettate al futuro”, ha spiegato Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana, “Per tale ragione, accanto ai grandi nomi che sono pilastri della Milano Fashion Week, abbiamo creato uno spazio presso la Fondazione Sozzani che ospiterà sfilate e presentazioni di nuovi brand e un palinsesto di attività aperte al pubblico, un’azione concreta al supporto della creatività che è al centro del nostro sistema.

Celebreremo inoltre la settimana della moda con un evento in collaborazione con il Milano Fashion Institute, la business school di Camera Nazionale della Moda Italiana che forma il futuro management del settore. Rispondiamo inoltre ad un sentire comune del sistema impegnandoci nell’ospitalità della stampa e dei buyer provenienti da mercati strategici per il nostro export, grazie al prezioso supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE”. Per quanto riguarda le passerelle c’è da segnalare il debutto di Fiorucci, Paul Smith, Setchu, vincitore del premio LVMH 2023, vincitore del CNMI Fashion Trust Grant 2023, e QASIMI, brand dall’eredità mediorientale con sede a Londra, fondato nel 2015 da Khalid al-Qasimi.

Non solo, nella dimensione digitale, la schedule include la prima del brand indiano Outbreaklab, e di Sagaboi, realtà caraibica con ispirazioni multiculturali. Per quanto riguarda invece le presentazioni, all’esordio Cascinelli, brand che ha partecipato al Fashion Hub di febbraio 2025 nell’ambito delprogetto Designers for the Planet; Leonardovalentini, marchio made in Italy nato nel 2021; Meriisi, realtà che ha preso parte al Fashion Hub di settembre 2024; Rowen Rose, l’etichetta creata da Emma Rowen Rose nel 2018, Uma Wang e Vivienne Westwood.