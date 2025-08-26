Da Fendi a Diego dalla Palma, quando gli amici a 4 zampe sono griffati

Come ogni anno, il 26 agosto si celebra la Giornata Mondiale del Cane. Nel nostro paese, la popolazione degli animali da compagnia è di 65 milioni di esemplari, di questi i migliori amici dell’uomo sono 9 milioni. Un’economia, quella dei pet che, in base all’analisi condotta da Assalco-Zoomark, sfiora i 7 miliardi di cui 83,7 milioni per gli accessori solo nel canale GDO.

Del resto, secondo la ricerca The Value of Pets: The Quantifiable Impact of Pets on Life Satisfaction, la convivenza con un cane o un gatto, non solo migliora il benessere ma può valere fino a 70 mila sterline all’anno in termini di soddisfazione della vita. Un’indagine condotta da AstraRicerche per Ring ha evidenziato, infatti, che per il 92% dei proprietari, cani e gatti sono parte integrante della famiglia a tal punto che il 70% di loro mette in nota di acquistare un regalo dedicato per Natale. Non stupisce quindi che le grandi maison del lusso da Fendi a Ferrari, passando per gli specialisti come Poldo Dog Couture e i marchi di nicchia come Barbour e Denobiliaryparticle, abbiano dedicato linee ai nostri best friend, spaziando dai giochi agli abiti, dai collari alle coperte e alle cucce. Anche l’universo del design è sempre più attento alle esigenze dei pelosetti di casa: lo scorso aprile, in occasione del Salone del Mobile, si sono moltiplicati gli appuntamenti per i 4 zampe come il progetto Pet Therapy di Atelier Biagetti. Non può mancare, infine, uno sguardo alla cosmetica con tutta una serie di collezioni esclusive come D. Dog Pet Beauty di Diego dalla Palma nonché referenze speciali, che spaziano dallo shampoo – il più chic è quello voluto dalla Regina Elisabetta per i suoi Corgi e ora disponibile presso lo shop della tenuta di Sandrigham- al dentifricio spray e ai profumi senza alcol.