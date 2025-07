CNMI Sustainable Fashion Awards 2025: arte, umanità e futuro responsabile

Sabato 27 settembre, nella cornice solenne del Teatro alla Scala di Milano, i CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 celebreranno l’impegno della moda verso una visione più etica, innovativa e umanistica. Promossi da Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il sostegno del Comune di Milano, i premi riconoscono le realtà che, a livello italiano e internazionale, stanno riscrivendo il futuro del settore con coraggio e consapevolezza.

Un laboratorio aperto: visione e responsabilità al centro del sistema moda

Non una semplice premiazione, ma un momento di riflessione collettiva: i CNMI Awards si pongono come osservatorio e catalizzatore di cambiamento. Come afferma Carlo Capasa, Presidente di Camera Moda, l’iniziativa intende dare voce a storie che ispirano, che valorizzano l’artigianalità, la giustizia ambientale, l’economia circolare e il capitale umano. È un percorso che guarda al domani, non come traguardo, ma come possibilità da costruire ogni giorno.

La giuria internazionale: competenze, visione, autorevolezza

Carlo Capasa;Desireè Bollier;Fortunato Ortombina

A presiedere la giuria indipendente di quest’anno è Paola Deda, Chairperson dell’UN Alliance for Sustainable Fashion e Director presso UNECE. Insieme a lei, personalità di spicco come Teneshia Carr, Simone Cipriani, Kerry Kennedy, Federico Marchetti, Samata, Michelangelo Pistoletto, tra gli altri, contribuiranno a individuare i dieci vincitori, selezionati per l’eccellenza e l’impatto nel proprio ambito d’azione.

Dieci premi, dieci declinazioni di un impegno necessario

Le categorie premiate spaziano dall’artigianato d’eccellenza alla rigenerazione delle risorse, passando per l’inclusività, la lotta al cambiamento climatico, la biodiversità, l’educazione e il supporto ai talenti emergenti. I premi sono:

The SFA Craft and Artisanship Award

The SFA Groundbreaker Award

The SFA Diversity Equity and Inclusion Award

The SFA Circular Economy Award

The SFA Climate Action Award

The SFA Biodiversity & Water Award

The SFA Human Capital & Social Impact Award

The SFA Emerging Designer Award

The SFA Education of Excellence Award

The SFA Visionary Award

The Bicester Collection: sostenere il nuovo, coltivare il domani

Alla sua sesta edizione, il The Bicester Collection Award for Emerging Designers torna ai CNMI Sustainable Fashion Awards con una visione chiara: sostenere la prossima generazione di creativi che plasmeranno il futuro della moda con responsabilità sociale, economica e ambientale.

La partnership tra The Bicester Collection e Camera Nazionale della Moda Italiana si rinnova così con un impegno concreto a favore dell’imprenditorialità sostenibile, offrendo ai tre finalisti non solo visibilità, ma strumenti reali per crescere. Attraverso un programma di mentorship su misura, i designer selezionati avranno accesso a risorse strategiche e formazione d’eccellenza: dalla leadership alla filiera produttiva, fino all’approccio commerciale. Il vincitore avrà inoltre l’opportunità esclusiva di presentare la propria collezione in The Apartment, lo spazio riservato ai private client in uno dei villaggi internazionali della Collezione, da Fidenza Village all’estero. I finalisti di quest’anno – INSTITUTION di Galib Gassanoff, SAKE di Ana Tafur e Simon Cracker di Simone Botte e Filippo L.M. Biraghi – rappresentano visioni profondamente diverse ma unite da un’idea comune: rompere i vecchi schemi per dare forma a una moda nuova, radicata nell’etica, nell’artigianalità e nella memoria.