Cinquanta sfumature di Giorgio Armani

Luglio 1975. Un giovanissimo Giorgio Armani fonda la società eponima partendo con un capitale di 10 milioni di lire. Luglio 2025. Cinquant’anni dopo, quella start-up ante litteram è un gruppo da oltre 2 miliardi di euro. Per festeggiare il traguardo raggiunto, la maison di via Borgonuovo ha preparato un ricco calendario. A partire dal 30 agosto all’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, appuntamento molto caro allo stilista che da otto anni ne è anche beauty sposor, dove sarà svelato il progetto Armani/Archivio, la piattaforma digitale interattiva frutto di un accurato lavoro di catalogazione delle

collezioni Giorgio Armani per la conservazione del patrimonio storico aziendale e ponte tra passato e futuro. A seguire, il 24 settembre aprirà al pubblico la retrospettiva negli spazi della Pinacoteca di Brera con 150 look, selezionati per raccontare l’evoluzione del marchio attraverso cinque decenni. Last but not least, il 28 settembre, Giorgio Armani chiuderà la settima della moda donna a Milano con una sfilata-evento, dove sarà presentata la nuova collezione donna primavera/estate 2026 accanto ad alcuni look Giorgio Armani uomo.