Da Chanel spira un vento di piacevole freschezza

Sulle sedie del grande Salon d’Honneur del Grand Palais, fresco di ristrutturazione, gli ospiti della sfilata Chanel di alta moda hanno trovato una spiga dorata: un augurio di prosperità e pienezza che tanto piaceva a Gabrielle Chanel e che in questo contesto rappresenta quasi una dichiarazione di intenti o perlomeno un invito a pensare alle distese campestri, a quegli spazi intensi che profumano di natura.

Su questa partitura bucolica si è sviluppata la collezione che lo studio creativo (il nuovo designer Matthieu Blazy non ha ancora fatto il suo debuttato) ha mandato in passerella: abiti cappotti in tweed che assumono il fascino della lavorazione a maglia, tailleur la cui giacca sembra un maglione, gilet dalla texture corposa e lunghi stivali sopra il ginocchio con tanto di para. Tutto nei colori della natura e con un forte richiamo a quella semplicità che proprio Mademoiselle Chanel ha portato nella moda, ispirata dalla campagna inglese e dalla brughiere scozzesi.

Una collezione armonica, delicata, a tratti poetica e di alta modernità con molti pezzi da giorno e abiti da sera, vero trionfo dell’abilità sartoriale e artigianale della maison. Il bianco e nero, le balze di chiffon, la presenza discreta di bottoncini a forma di perle, i ricami tono su tono, molti dei quali riproduzione fedele delle spighe di grano, le piume lavorate come fili di seta sono alcuni dei punti fermi di questa collezione che ha regalato un’aria di freschezza alle passerelle parigine.