Barbour, svela la nuova co-lab con Kaptain Sunshine

Prosegue il viaggio attraverso l’estetica contemporanea di Barbour. Il marchio inglese, distribuito in Italia da WP STORE, dopo aver collaborato con Erdem e Crocs ora sceglie l’etichetta nipponica Kaptain Sunshine. Disegnato da Shinsuke Kojima, il marchio è famoso per la meticolosa lavorazione artigianale giapponese che ha conquistato, tra gli altri, vetrine come Antonia a Milano, Rendez Vous a Parigi e Beams a Tokyo. L’incontro tra Barbour e Kaptain Sunshine è tra i più attesi perché unisce due visioni molto diverse, ma accomunate dalla stessa ossessione per la qualità. Al centro del progetto, dunque, i classici del guardaroba inglese: la giacca trapuntata con tasche applicate; il cappotto Casual Bedale e la cerata Cruiser. Una collezione pensata per unire funzionalità e stile, tutti i capi, infatti, sono sovrapponibili per disegnare silhouette inedite. L’intramontabile trapuntato a rombi, infatti, è pensato per stratificare tanto il cappotto nella sua versione oversize, quanto la giacca casual dal colletto in velluto a coste.