Antonio Marras, tris di mostre con la curatela di Francesca Alfano Miglietti

Moda è cultura e lo sa bene Antonio Marras che in questo febbraio sarà coinvolto in ben tre mostre. A fare da filo conduttore alle iniziative è la scelta di Francesca Alfano Miglietti, che ha curato tutte le esposizioni. La prima, MARIA LAI|ANTONIO MARRAS: PASO DOBLE, sarà inaugurata questa sera alla M77 Gallery di Milano e metterà a confronto le caratteristiche dei due artisti. “Credo che l’arte sia una particolare forma di isolamento, di concentrazione, un modo per estraniarmi dal reale”, ha spiegato lo stilista, “Mentre pasticcio, sono in una bolla, in una sorta di altrove”. L’inedito dialogo, in calendario fino al 16 maggio, si compone di 200 opere, tra disegni, libri, dipinti, collage, installazioni e sculture di Maria Lai (dal 1954 al 2011) e Antonio Marras (dal 2000 al 2025), oltre ad alcuni lavori realizzati a quattro mani come un grande lenzuolo con ricami, e opere inedite. Le altre due mostre, invece, si collegano all’attualità delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Gli spazi, Nonostante Marras a Milano e Antonio Marras Verona, infatti, saranno lo sfondo dell’esposizione Stefano Cigada. Le fratture del tempo. In calendario dal 5 al 28 febbraio, le due esposizioni esplorano la relazione tra scultura classica e la fotografia come ha sottolineato Alfano Miglietti, “È un racconto del corpo per pezzi, una riflessione sul tema del frammento, della parte, della ferita, uno sguardo che scardina le certezze dell’integrità, sgretolando l’abituale percezione del tutto. Stefano Cigada sceglie la trasversalità dello sguardo a quella del racconto, gioca ad accentuare la crepa come in una polifonia discordante, e nelle sue immagini emerge il senso più profondo del frammento, di una frattura irreparabile. La luce e lo spazio sono alleati e a volte nemici… una lotta che lascia emergere una sostanza poetica che plasma l’immagine e ne rivela l’anima nascosta. La sua fotografia non si riduce a semplice riproduzione, ma è simile a un atto poetico, allo stesso tempo materiale e immateriale, attraverso uno stile rigoroso e raffinato”.