Addio a Valentino, l’ultimo «imperatore della moda»

Si è spento a 93 anni nella sua residenza romana Valentino Garavani. Mercoledì e giovedì la camera ardente, venerdì i funerali nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri

«Tutti sanno cosa vogliono le donne: essere belle e ammirate» lo ripeteva a ogni intervista questo suo mantra Valentino Garavani, lo stilista di Voghera, ma romano per scelta ed elezione, oggi scomparso all’età di 93 (era nato l’11 maggio del 1932).

Bulimico di bellezza ha cercato sempre, fin da bambino di circondarsi di cose meravigliose: oggetti, abiti, mobili, case. Tra i vari aneddoti che costellano la sua vita quello più arato riguarda la nascita della sua passione per il rosso, colore pantone della sua Maison. Ebbene si racconta che da ragazzino avesse assistito a uno spettacolo all’Opera di Barcellona dove le donne erano per lo più vestite di rosso, colore donante e propagatore di gioia di vivere. Da qui la sua passione per il vermiglio, filo conduttore e cifra estetica di tutte le sue collezioni.

Amato dalle dive, adorato dalle dame di sangue blu, Valentino a soli 17 si trasferisce a Parigi per frequentare l’École des Beaux-Arts alla Chambre Syndicale de la Couture Parisienne e lì capisce che nessuno può più fermarlo, la sua ambizione e il suo talento emergono subito, non a caso vince il Woolmark Prize (lo stesso che lancia le carriere di Yves Saint Laurent e Karl Lagerfeld, suo carissimo amico), inizia con uno stage da Jean Dessés, poi passa a lavorare per Guy Laroche, che conosce in atelier. Nel 1959 torna in Italia e si trasferisce a Roma, all’epoca culla dell’alta moda italiana e apre il suo piccolo atelier. Nel 1960 incontra in via Veneto uno studente (poco studioso) di architettura, 22 anni, brillante e simpatico, Giancarlo Giammetti: è il colpo di fulmine. La loro storia personale e il loro sodalizio professionale non è mai venuto meno.

I “The Boys” come li battezzò Diana Vreeland iniziarono la loro ascesa, un successo che ha conquistato le donne di tutto il mondo e il business di moda. Nel 2007, Valentino Garavani decide di ritirarsi, ma il brand continua la sua storia passando da un designer all’altro, ultimi dei quali sono stati Pier Paolo Piccioli e attualmente Alessandro Michele. Ma questa è un’altra storia.