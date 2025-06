I talenti di Accademia Costume & Moda sfilano sotto l’egida di Edward Buchanan

Si è concluso ieri sera il master di Primo livello in creative Knitwear Design di Accademia Costume & Moda. Per l’occasione, i tredici studenti del percorso hanno presentato le loro final capsule sotto la supervisione di Edward Buchanan, knitwear designer di Pucci e protagonista della campagna di Bottega Veneta per il 50esimo anniversario dell’Intrecciato.

Il creativo, infatti, è stato il primo design director del brand di Kering prima di dirigere la maglieria di Off-White e quindi approdare alla griffe disegnata da Camille Miceli. Un viaggio al centro del mondo della maglieria, che l’ha reso un punto di riferimento per l’intera filiera.

Le collezioni presentate, infatti, nascono grazie alla collaborazione con i principali maglifici italiani e alla disponibilità di Modateca Deanna, il centro internazionale di documentazione moda, che da sempre valorizza e sostiene i giovani talenti.

All’interno del campus di via Fogazzaro, sono andati in scena anche gli Industry Project, realizzati in tandem con le principali aziende di settore come Brunello Cucinelli, Falconeri, Iceberg, Max Mara e Marina Rinaldi.