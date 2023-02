E a Milano arriva la fiera dedicata alla mixology

Soltanto fino a qualche anno fa, la corsia degli alcolici nei supermercati era considerata zona rossa. Un girone infernale, un «vorrei ma non posso». Il consumatore che si presentava in cassa con una bottiglia di gin, rum o vodka era passibile di giudizio. Si faceva presto a interpretare l’acquisto come una tacita dichiarazione di disagio esistenziale.

Preistoria. Il confine tra lecito e «proibito» è evaporato e gli scaffali delle bevande alcoliche si sono addirittura allargati in termini di offerta e viavai. È la mixology, bellezza.

«La pandemia ha funzionato da moltiplicatore. Ha accelerato ciò che sarebbe successo nel giro di una decina d’anni. L’aperitivo virtuale, surrogato di libertà, ha sdoganato dall’imbarazzo» ammette Luca Pirola, grande esperto sul tema, tra i fondatori di Bartender.it, web magazine dedicato alla mixology e al beverage. «Oggi si fa un gran parlare di bere miscelato come fenomeno sociale, trend di mercato. Ma occorre un po’ di chiarezza. L’Italia vanta una lunghissima tradizione in fatto di cocktail. Basti pensare che siamo uno dei Paesi con il maggior numero di distillerie, senza contare la storica produzione di liquori, creme, elisir. Ciò che è cambiato rispetto al passato sono la completezza dell’offerta, le tecniche estrattive dei profumi e di miscelazione» precisa Pirola.

«È cambiato il pubblico. Un tempo i «premium spirits» ruotavano tra le dita di chi se li poteva permettere, si degustavano soltanto nei grandi alberghi o in selezionatissimi locali. Ora i cocktail bar sono ovunque. I drink hanno prezzi accessibili, sono entrati anche nei menu dei ristoratori» prosegue.

La democratizzazione del bere miscelato, tuttavia, non deve far pensare che nel bicchiere possa finire la qualunque, anzi. Dietro al bancone ci sono professionisti, i mixologist, che non lasciano nulla al caso, dalla scelta del ghiaccio a quella del bicchiere più idoneo, passando per la temperatura di servizio. «I consumatori sono sempre più informati, non si accontentano» sostiene Pirola.

Ma che cosa chiedono? «I grandi classici, però fatti sempre meglio. Martini cocktail, Gin and tonic, Negroni» chiosa. Un’occasione per degustarli sarà la seconda edizione di Mixology Experience a Milano dal 7 al 9 maggio. Un evento strategico per gli operatori e il grande pubblico, in cui oltre alle novità viene promosso l’ingrediente più importante di tutti: il buon senso. Che si traduce in bere poco e bene.