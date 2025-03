Milano Design Week 2025: cinque eventi imperdibili

Le installazioni e le esperienze multimediali più affascinanti in questa edizione. In scena dal 7 al 13 aprile.

Come ogni primavera, Milano si trasforma nella capitale mondiale del design grazie alla Design Week, un evento che intreccia creatività, innovazione e sperimentazione in un dialogo continuo tra arte, architettura e lifestyle. L’edizione 2025 promette di essere più ambiziosa che mai, con il Salone del Mobile che torna a dominare gli spazi di Rho Fiera e il Fuorisalone che si diffonde in ogni angolo della città, dai palazzi storici ai quartieri emergenti, fino a location inedite pronte a stupire con installazioni immersive ed esperienze interattive.

Al centro di questa settimana non c’è solo l’arredo, ma una visione più ampia del design come linguaggio capace di influenzare ogni aspetto della vita quotidiana. Sostenibilità, tecnologia e artigianato d’eccellenza saranno i temi portanti, con esposizioni che spaziano dai grandi nomi del settore ai giovani talenti emergenti. Dai distretti più iconici, come Brera, Tortona e Isola, fino agli scenari in continua evoluzione come Alcova e Baranzate, il Fuorisalone 2025 si prepara a ridefinire ancora una volta i confini tra estetica e funzionalità.

Per orientarsi tra centinaia di appuntamenti, ecco cinque eventi imperdibili che racchiudono lo spirito di questa edizione, tra installazioni visionarie, collaborazioni inaspettate e progetti che raccontano il futuro del design.