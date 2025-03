Meghan può farsi chiamare "Meghan Sussex"? Ecco cosa dice il protocollo reale

Durante una puntata del suo disastroso show "With love, Meghan", Meghan Markle non ha nascosto un certo fastidio quando l’amica Mindy Kaling ha usato il suo cognome da nubile: "È divertente che continui a dire Meghan Markle, ormai sai che mi chiamo Sussex", ha detto con tono perentorio.

Nel caso il messaggio non fosse chiaro, Meghan ha subito aggiunto: "Condivido il mio nome con i miei figli. Non sapevo quanto fosse significativo per me, ma lo è. Questo è il NOSTRO cognome. Il nostro piccolo cognome".

A quanto pare, il concetto è stato recepito. Quando Drew Barrymore ha avuto Meghan ospite nel suo talk show, ha seguito alla lettera la nuova indicazione, presentandola con enfasi come "Meghan Sussex".

Tuttavia, questa insistenza sull’uso del titolo come cognome ha sollevato dubbi tra gli esperti della famiglia reale, soprattutto considerando il legame piuttosto esile che Harry e Meghan hanno con la contea del Sussex. La coppia l’ha visitata ufficialmente una sola volta, per sei ore, nel 2018, durante un tour che ha toccato Brighton, Chichester e Peacehaven.

Eppure, Meghan non è sempre sembrata così turbata all’idea che qualcuno usasse Markle, nemmeno dopo il matrimonio con il principe Harry. Un filmato riscoperto della sua famigerata intervista con Oprah Winfrey, andata in onda nel marzo 2021, mostra infatti la duchessa mentre riflette con emozione sull'importanza che il suo nome ha avuto per lei.

Parlando della decisione di rilasciare quella controversa intervista, Meghan aveva detto: "Se ciò comporta il rischio di perdere qualcosa, allora molto è già andato perso. Ho perso mio padre, ho perso un bambino. Ho quasi perso il mio nome... C’è una perdita di identità".

Aveva poi aggiunto: "Spero che la morale della favola sia che le persone capiscano che esiste un altro lato della vita, che esiste una vita degna di essere vissuta".

Questo cambiamento di atteggiamento non è passato inosservato. Molti fan della famiglia reale hanno condiviso il video sui social, sottolineando come Meghan sembri aver radicalmente trasformato il suo rapporto con il proprio nome in soli quattro anni. Ora, più che mai, sembra intenzionata ad abbandonare completamente il cognome Markle e sostituirlo con il titolo Sussex.

Richard Eden, direttore del Daily Mail, ha commentato la vicenda nell'ultima puntata del talk show Palace Confidential, definendo il cambio di posizione della duchessa "un comportamento piuttosto strano". E, inevitabilmente, molti utenti sui social non hanno perso occasione per accusarla di ipocrisia.

Dal punto di vista formale, i membri della famiglia reale con il titolo di Altezza Reale non hanno un vero e proprio cognome di uso quotidiano. Buckingham Palace conferma che il nome ufficiale della famiglia è Mountbatten-Windsor, registrato così anche nei certificati di nascita di Archie e Lilibet. Questa scelta risale al 1960, quando la regina Elisabetta II e il principe Filippo decisero che i loro discendenti diretti avrebbero portato un nome distinto pur mantenendo quello della casa reale, Windsor.

Tuttavia, nonostante le critiche, Meghan non sta facendo nulla di rivoluzionario. È prassi consolidata che i membri della famiglia reale utilizzino il proprio titolo come cognome. Harry, ad esempio, era noto come Harry Wales sia a scuola che nell’esercito, poiché suo padre era allora Principe di Galles. Lo stesso valeva per William e ora per i suoi figli. Anche Beatrice ed Eugenia, prima di sposarsi, usavano York in riferimento al padre, il principe Andrea, duca di York.

Come spiega Wendy Bosberry-Scott, esperta di nobiltà britannica: "Il cognome ufficiale della famiglia reale è Mountbatten-Windsor, ma è una tradizione consolidata che, laddove possibile, si utilizzi il titolo come cognome". Lo stesso accade con il Duca di Norfolk, spesso chiamato Edward Norfolk pur avendo il cognome Howard.

Insomma, Meghan non sta infrangendo alcuna regola. Resta però da capire perché insista tanto su questa scelta. Dopo anni passati a prendere le distanze dalla famiglia reale, questo improvviso attaccamento al titolo suona quantomeno curioso. Un modo per riaffermare il proprio status? Una questione di branding? O semplicemente una scelta personale?

Il motivo per cui stia facendo così rimane un mistero per chiunque. Ma qualunque sia la verità, Meghan Sussex ha ormai fatto la sua dichiarazione d’intenti. E il pubblico, tra stupore e perplessità, prende atto di questa nuova versione della duchessa.