Meghan Markle torna sotto i riflettori con il suo nuovo show Netflix, With Love, Meghan, un programma che si presenta come fonte di ispirazione per l'arte dell'ospitalità, ma che in realtà sembra l’ennesimo contenuto privo di originalità. Lontano dall’essere un format innovativo, appare più come un esercizio di autocelebrazione della duchessa del Sussex, che evita qualsiasi reale dimostrazione pratica, limitandosi a suggerire consigli generici e superficiali su come creare un’atmosfera accogliente e su come essere delle perfette padrone di casa.

Lo show, che debutterà il 4 marzo su Netflix, appare come un ultimo tentativo di capitalizzare l’accordo multimilionario tra Meghan e il principe Harry con la piattaforma di streaming. La serie segna un ulteriore distacco dal marito, con Harry relegato a un ruolo marginale e i figli Archie e Lilibet completamente assenti, in un progetto che punta esclusivamente sulla figura della duchessa.

Una fonte interna ha descritto lo show come "una guida magica e raffinata per ospitare e intrattenere", un'espressione che sembra nascondere la mancanza di sostanza del programma. Più che offrire contenuti realmente utili, lo spettacolo sembra un’occasione per Meghan di mettere in mostra il proprio stile di vita patinato, con ospiti selezionati tra celebrità come Mindy Kaling e gli chef Alice Waters e Roy Choi, insieme ai suoi amici personali, tra cui il truccatore di fiducia Daniel Martin e la stilista Tracy Robbins.

Nel frattempo, il giornalista Tom Quinn riaccende le tensioni tra Meghan e la famiglia reale con il suo nuovo libro Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, in cui racconta il difficile rapporto tra la duchessa del Sussex e i reali britannici. Uno degli episodi più discussi riguarda la reazione del principe William agli abbracci spontanei di Meghan, che avrebbero messo a disagio l’erede al trono e sua moglie, la principessa del Galles. Pare che ad ogni incontro con William, Meghan fosse solita gettarglisi addosso per abbracciarlo e baciarlo sulle guance. Un gesto intimo ed un contatto fisico continuo che avrebbe imbarazzato profondamente l’erede al trono, e non serve troppa fantasia per immaginare l’effetto gelosia prodotto sulla moglie Kate.

Le effusioni di Meghan furono presto giudicate come una grave “mancanza di rispetto delle gerarchie”. “Flirtare con William” era diventata una voce di corridoio troppo forte per essere tollerata e per questo, l’abitudine della Markle al contatto fisico, con le pericolose chiacchiere che generava, fu uno dei motivi che acutizzò la faida tra i fratelli.

Quinn ricorda come inizialmente William e Kate trovassero Meghan affascinante, ma col tempo le differenze culturali sarebbero diventate più evidenti. La stessa Markle, nella docuserie Netflix Harry & Meghan, ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalla rigidità della famiglia reale, anche in contesti privati. Harry ha descritto il primo incontro tra la sua futura moglie e il fratello come "uno scontro di culture", rivelando che William si sarebbe addirittura ritratto dall’abbraccio di Meghan.

Le tensioni tra i due fratelli si sono acuite negli anni, soprattutto dopo la pubblicazione del libro di memorie di Harry, Spare. Tuttavia, secondo fonti vicine alla famiglia, il duca del Sussex avrebbe contattato William in seguito alla diagnosi di cancro di Kate Middleton, in un tentativo di riavvicinamento. I due sono stati visti insieme per la prima volta in due anni nell’agosto 2024, al funerale di Lord Robert Fellowes - cognato della principessa Diana - ma senza dare segnali di una riconciliazione concreta.

Tra nuovi progetti e vecchie fratture familiari, Meghan Markle continua a far parlare di sé, divisa tra l’ambizione di costruire un’identità indipendente e il legame, ormai fragile, con la famiglia reale britannica.