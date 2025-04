New York, dentro al superattico da 110 milioni di dollari

Vivere a New York con una casa che affacci su Central Park. Un sogno che milioni di persone in giro per il mondo probabilmente tengono chiuso nel cassetto, chissà mai che l’occasione non si presenti. Certo, c’è modo e modo di vivere in una casa che affacci su Central Park.

Recentemente, nel cuore della Grande Mela, è stato messo in vendita un attico “quadruplex” situato nella lussuosissima Steinway Tower, ai piani 80°-83° del grattacielo che si trova al 111 West della 57° strada. Il solo nome è diventato sinonimo di lusso, e l’ultimo attico messo in vendita ne è la prova tangibile. La richiesta, infatti, è di ben 110 milioni di dollari.

Il lussuosissimo appartamento si estende per ben 1.067 metri quadrati di spazio interno, suddiviso in 4 piani, e dispone di 57 metri quadrati di terrazze esterne. Offre cinque camere da letto, sei bagni completi, soffitti alti più di quattro metri e finestre a tutta altezza che forniscono viste mozzafiato su Central Park e sull’intero skyline di Manhattan. ​

Progettato dallo studio Sofield, l’attico include una grande hall d’ingresso, diverse aree lounge, una sala proiezioni privata e una sontuosa “crown suite” destinata all’intrattenimento. Il progetto inizialmente era stato concepito come due “duplex” separati, due piani ciascuno, ma è stato poi deciso di unire tutto l’ambiente per creare una residenza ancora più esclusiva e davvero unica, anche per una città come New York.

Come detto, l’attico si trova all’interno della Steinway Tower, che è riconosciuta come il grattacielo più sottile al mondo, con un rapporto larghezza-altezza di 1:24 e un’altezza di ben 435 metri, rendendola il secondo edificio residenziale più alto degli Stati Uniti.

Certo, il costo è proibitivo, ma sognare in fin dei conti non costa nulla.