Leo Messi va all’asta a New York

Intelligenza artificiale, arte contemporanea e sport si incontrano al Rockfeller Centre di New York. Fino al 22 luglio, infatti, negli spazi della casa d’Aste Christie’s, è visitabile l’installazione Living Memory: Messi – A Goal in Life. Realizzata dall’artista Refik Anadol, l’opera consiste in una stanza immersiva digitale, dove è stato ricreato il calciatore argentino grazie alla mappatura digitale del corpo e alla ricostruzione di voce, respiro e battito cardiaco attraverso l’AI. Il risultato? Una memoria di otto minuti dei momenti più spettacolari della carriera di Messi. L’installazione sarà battuta all’asta oggi, martedì 22 luglio, sul sito di Christie’s e parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione dell’Inter Miami che, insieme a Unicef, finanzia progetti di accesso agli studi per bambini in America Latina e ai Caraibi.