La Bottega Collective a Milano: il nuovo volto dell’ospitalità di lusso globale

Dalla tradizione del Made in Italy all’innovazione internazionale, La Bottega Collective trasforma hotel e servizi luxury in esperienze uniche, integrando design, tessuti pregiati e beauty essentials per una hospitality senza precedenti.

Immaginate un luogo in cui i confini tra accoglienza e esperienza si dissolvono, dove la tradizione incontra la creatività e l’innovazione, e ogni dettaglio diventa parte di una narrazione esclusiva. È con questo spirito che nasce a Milano La Bottega Collective, piattaforma visionaria dedicata al mondo dell’ospitalità di lusso. Non più semplici hotel, ma vere e proprie destinazioni di emozioni, in cui ogni ospite si sente compreso e valorizzato ancor prima di pronunciare una parola.

Le origini e la crescita

Alla base del progetto vi è la visione di Tommaso Pacini, CEO de La Bottega, realtà che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento internazionale nei beauty essentials di lusso. La sua idea si è trasformata in una piattaforma globale grazie al sostegno del fondo d’investimento Three Hills e di Ou(r) Group, la holding della famiglia Ruffini. Attraverso una strategia di acquisizioni mirate, La Bottega Collective ha integrato realtà leader del settore, unendo eccellenze tessili, beauty essentials e accessori bespoke in un’unica struttura capace di rispondere alle esigenze più sofisticate.

Le aziende del gruppo

Il gruppo riunisce nomi iconici che rappresentano l’eccellenza nei rispettivi ambiti. Beltrami, maison tessile fondata a Bergamo nel 1965, è simbolo del Made in Italy più raffinato. Vanity Group, attiva a livello globale, arricchisce l’offerta con un portafoglio di brand in licenza di prim’ordine. Palatino, con sedi a Hong Kong e Parigi, porta la sua expertise nel design e negli accessori per l’hospitality di lusso. A completare il quadro, il lancio di White Privé, nuova divisione dedicata alle collezioni tessili su misura e alle collaborazioni con i più prestigiosi brand della moda.

Un collettivo globale

Con oltre 900 collaboratori, una presenza in cinque continenti e più di 15.000 clienti serviti, La Bottega Collective si configura come un interlocutore privilegiato per chi cerca un approccio integrato all’ospitalità di lusso. La sua forza non risiede solo nella somma delle aziende che la compongono, ma nella capacità di generare dialogo tra culture, competenze e visioni differenti, trasformando ogni collaborazione in innovazione concreta.

Il futuro dell’accoglienza

Con il nuovo showroom inaugurato in Via della Spiga a Milano e gli eventi internazionali che seguiranno a New York e Dubai, La Bottega Collective si prepara a ridisegnare lo scenario globale dell’hospitality. Unendo eccellenza artigianale, design contemporaneo e visione strategica, il gruppo si pone come protagonista di un settore in crescita, pronto a trasformare il concetto stesso di ospitalità in un’arte.