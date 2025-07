Benacus Dream Cars: il noleggio supercar di lusso tra le strade del Lago di Garda

Ferrari, Lamborghini, Audi RS6 e altre auto da sogno: Benacus Dream Cars trasforma il Lago di Garda in una pista di emozioni con noleggi esclusivi e su misura

Immaginare di attraversare le curve panoramiche del Lago di Garda con il vento tra i capelli e il rombo di un motore Ferrari che rimbomba tra le colline è un sogno che Benacus Dream Cars trasforma in realtà. Nata da una passione autentica per le auto sportive e di lusso, questa realtà italiana è molto più di un semplice servizio di noleggio: è un’esperienza sensoriale, un invito a vivere l’adrenalina della guida in uno dei luoghi più iconici d’Italia.

Fondata sulle sponde del lago, Benacus si distingue per l’attenzione al dettaglio, la qualità impeccabile delle vetture e un servizio pensato su misura per ogni cliente. “Regalare esperienze uniche e indimenticabili è il nostro impegno quotidiano”, spiegano i fondatori. Ogni aspetto dell’esperienza è curato con l’obiettivo di offrire esclusività e autenticità, trasformando ogni noleggio in un ricordo da custodire.

Il lusso che si guida: Ferrari, Lamborghini e oltre

Il cuore di Benacus Dream Cars è un parco auto da sogno, pronto a soddisfare anche i palati più raffinati della velocità. Ferrari F430, Ferrari F8 Tributo, la sofisticata California, le aggressive Lamborghini Huracán e gli sportivi SUV Audi RS6 compongono una flotta di bolidi impeccabili. Ogni vettura è mantenuta in condizioni perfette, pronta a regalare emozioni uniche durante weekend speciali, eventi esclusivi o semplicemente un viaggio fuori dall’ordinario.

Dal Lago di Garda… a casa tua

Pur essendo nata sul Lago di Garda, Benacus non pone limiti alla libertà di guidare una supercar. Grazie al servizio di consegna a domicilio, discreto e veloce, l’auto dei sogni arriva ovunque: che sia per un soggiorno esclusivo sulle rive del lago o per un evento in città, il lusso ti raggiunge senza confini.

Un mese di adrenalina

Non solo noleggi giornalieri. Benacus offre formule mensili pensate per chi desidera vivere la magia di una Ferrari o una Lamborghini più a lungo, con la possibilità di cambiare auto nei mesi successivi. Un modo intelligente, flessibile e coinvolgente per avvicinarsi al mondo delle supercar senza vincoli a lungo termine, ma con tutta la carica di un’esperienza indimenticabile.