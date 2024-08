Quattro libri estivi che fanno sognare e riflettere

Il caldo di questo -torrido- agosto aleggia ancora nell'aria ed il momento è perfetto per immergersi in nuove storie che ci accompagnino durante queste sere di fine estate. Se sei alla ricerca di titoli che sappiano intrattenere, ma anche far riflettere, ecco quattro libri che non possono mancare nella tua libreria.

1. "Il mondo ci deve delle scuse" di Sara Mazzini

Sara Mazzini ci regala un’opera che scava nelle profondità dei legami familiari, raccontando con delicatezza e ironia la storia di due sorelle separate dalla vita ma unite da un destino che le costringe a confrontarsi con il passato. Tra sentimenti irrisolti e verità scomode, questo romanzo è un invito a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sulle ferite che, pur nascoste, restano sempre pronte a riemergere.

2. "Vita nostra" di Marina Djačenko e Sergej Djačenko

Questo romanzo è un viaggio nelle pieghe più oscure e affascinanti della mente umana. "Vita nostra" è una storia che mescola il realismo magico alla fantascienza, offrendo una narrazione densa di simbolismi e riflessioni filosofiche. Seguendo la protagonista Sasha nella sua crescita e trasformazione, i lettori si ritroveranno a confrontarsi con domande profonde sull’identità e sul significato della vita. Un’opera potente che lascia il segno.

3. "Tempi eccitanti" di Naoise Dolan

Naoise Dolan ci porta nella vibrante e cosmopolita Dublino con una storia che esplora le incertezze della giovinezza e i dilemmi del cuore. "Tempi eccitanti" è un romanzo brillante e pungente, che racconta con ironia e acume la vita di Ava, una giovane donna alle prese con relazioni complesse e con il suo posto nel mondo. Un libro perfetto per chi ama le storie che sanno essere allo stesso tempo divertenti e profondamente introspective.

4. "Assistente cercasi" di Hannah Nicole Maehrer

Con una vena leggera e un tocco di romanticismo, "Assistente cercasi" è il romanzo perfetto per chi cerca una lettura piacevole e scorrevole, senza rinunciare a personaggi ben delineati e a una trama coinvolgente. Maehrer ci introduce al mondo di una giovane donna che, trovandosi di fronte a un lavoro inaspettato e a un capo tanto affascinante quanto misterioso, dovrà fare i conti con le proprie ambizioni e desideri. Una commedia romantica che ti farà sorridere e sognare.

Vita nostra

Trama

Durante le vacanze estive, la giovane Saška viene avvicinata da un uomo che la costringe a eseguire una serie di compiti a dir poco bizzarri. La ragazza è spaventata ma non ha altra scelta se non obbedire, ricevendo in cambio dei gettoni d’oro con un marchio sconosciuto. Gli incarichi continuano e le monete si moltiplicano; l’autunno successivo, invece di iscriversi alla facoltà di Filologia come ha sempre sognato, Saška viene infine obbligata ad allontanarsi da casa per raggiungere l’Istituto di Tecniche speciali. Non è una scuola come le altre: i libri risultano incomprensibili, gli insegnanti negano qualsiasi spiegazione e gli studenti più grandi sembrano sempre altrove con la mente.

Nonostante tutto, Saška è sempre più attratta dalle lezioni e la sua improvvisa fame di sapere la trascina in uno studio ossessivo: quando diventa la migliore del suo corso, il severo e magnetico tutor Farit la prende sotto la sua ala e la spinge a sperimentare cose che Saška non avrebbe mai immaginato di poter fare. Non ci sono però solo giorni esaltanti costellati di progressi, ma anche estenuanti momenti di crisi e metamorfosi inaspettate: il sapere arcano e fondamentale che Saška insegue ha un prezzo molto alto, e lei deve decidere se è disposta a lasciare indietro tutta la sua vita precedente, incluse le persone a cui tiene di più.