La scuola (online) per passare da zero a chef

Di corsi di cucina ne è pieno il mondo, ma non sempre si ha la possibilità di seguire fisicamente tutti i giorni, per via di impegni personali e professionali che tirano via un sacco di tempo.



Per questo esistono i corsi di cucina online, che offrono una vasta scelta di contenuti per iniziare a muovere i primi passi nel mondo enogastronomico.

Ecco, in questo oceano di informazioni si trova Acadèmia.tv, la scuola di cucina online economica e accessibile a tutti per passare da zero a chef.

Varietà

Dalla tradizione culinaria giapponese al BBQ americano: i corsi di cucina online della piattaforma sono sempre in continuo aggiornamento e permettono di seguire i migliori chef del mondo dalla comodità del proprio dispositivo, dove e quando si vuole.

Per esempio, uno dei corsi più amati dagli utenti è senza dubbio quello di Gabriele Bonci, che racconta segreti e tecniche per poter realizzare a casa una pizza al taglio buona come quella delle sue pizzerie.

Ma non finisce qui, perché il segreto di Acadèmia.tv è proprio la varietà dei suoi corsi e la quantità di valore che si trova lezione dopo lezione.

Infatti, anche sul blog è possibile approfondire alcuni temi che riguardano direttamente maestri e piatti, ma anche storia di ricette tradizionali e altre curiosità culinarie.

La Scuola

E per chi desidera entrare nel mondo del lavoro, formandosi dalle basi c’è l’opportunità di entrare ne “La Scuola”,

La piattaforma, infatti, offre anche una serie di corsi di cucina online che spiegano passo passo tutte le preparazioni di base: dalle meringhe alle julienne, dalle salse madri al vino.

Del resto era proprio di qualche mese fa la notizia che moltissime aziende non riuscivano a trovare personale, perciò la richiesta è alta ed è il momento di dare una svolta al proprio percorso professionale.