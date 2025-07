La casa di Mattia: il riferimento social per pulizie e bucato

Acido citrico per rendere il ferro da stiro come nuovo, caricare le posate nella lavastoviglie sempre verso l’interno, lavare i capi scuri rigorosamente al contrario, lasciare il tempo a lavatrice e detersivo di svolgere il proprio dovere per avere capi sempre profumati di bucato. Sono solo alcuni consigli che Mattia Alessio, primo clean influencer italiano, eletto tra i migliori content creator del 2024 da Fortune Italia, sparge nei suoi video tramite il suo canale @lacasadimattia.

Alle spalle già due libri pubblicati per Rizzoli: “La casa di Mattia” e “Facciamo pulizia”.

Mattia Alessio è sui social da dieci anni, con più di un milione e mezzo di followers, ma in realtà, tutto inizia prima, decisamente prima: quasi trent’anni fa!

È dicembre e Mattia (tre anni all’epoca), viene lasciato dalla nonna perché mamma e papà sono in ospedale in attesa della nascita del fratellino.

E cos’è successo?

“Per farmi stare tranquillo, mia nonna mi metteva seduto davanti alla lavatrice – da piccolo ero totalmente ipnotizzato dal movimento del cestello. Sono sempre stato un bambino curioso, e quel giorno, oltre a osservare il moto rotatorio nell’oblò, ho deciso di svitare il filtro (che le lavatrici di allora avevano a vista e scoperto). Quel giorno, oltre ad aver allagato quasi irrimediabilmente il bagno della casa di mia nonna, è nato un interesse da “ingegnere di elettrodomestici”. Per me la lavatrice possedeva qualcosa di magico che io dovevo scoprire. Ne ero talmente affascinato che seguivo costantemente mia mamma ogni volta che la usava o che si avvicinava a lei.

Negli anni, poi, è nato un profondo interesse ingegneristico sul funzionamento di tutti gli elettrodomestici.”

Una passione che non ti ha mai abbandonato

“Curiosità che nell’adolescenza si è trasformata in ricerca e in un vero e proprio studio da autodidatta. Studiavo la dinamica dietro a ogni elettrodomestico (sono ferratissimo!), accompagnandola all’approfondimento della chimica della detergenza. Volevo capire come usare correttamente detersivi, additivi, cicli di lavaggio, per ottenere il miglior risultato. All’inizio era un po’ un gioco: a Natale ricordo che mio zio mi portava i piumini e dalla Vigilia al giorno di Natale glieli riconsegnavo puliti e profumati. Eravamo una famiglia all’avanguardia in materia di elettrodomestici, sfoggiando già le primissime asciugatrici. Mi piaceva. Negli anni ho acquisito un sacco di trucchi e segreti, e quando sono andato a vivere da solo, una decina di anni fa, mi sono detto: perché non condividerli?”

E da lì il tuo primo video su YouTube

“È nato casualmente quando avevo ventitré anni. Nel momento in cui sono andato a vivere da solo ho deciso di mettere, così per gioco, un video su YouTube. Vivevo a Genova (dove sono nato) e lavoravo come commerciale in un centro fitness (nulla a che vedere con la mia passione). Ai tempi nessuno faceva questo genere di contenuti, e i miei video avevano un numero enorme di visualizzazioni! La doppia novità era poi che il loro protagonista era un ragazzo poco più che ventenne, che grazie ad anni di studio e a diversi esperimenti, forniva indicazioni utili sul bucato e sulla casa. In più, un altro “non plus ultra” era la spiegazione chimica che aggiungevo.

Ricordo un video che aveva ottenuto milioni di visualizzazioni (ero impazzito dalla gioia), in cui spiegavo come eliminare l’odore dagli asciugamani. Spesso hanno quell’odore che a Genova chiamiamo “refrescume”, “freschin”. Bisognava unire al detersivo un ossigenante o vari additivi in polvere. Fu davvero un successo!

Nel 2020 (poco prima della pandemia) sei sbarcato anche su Instagram e video dopo video, hai trasformato questa passione nel tuo lavoro

“Ho provato prima a mantenere il vecchio lavoro chiedendo un part-time, ma il canale continuava a crescere talmente velocemente che alla fine mi sono licenziato, dedicandomi a tempo pieno a questa attività. Mi sono trasferito da Genova a Milano (con un boom di collaborazioni) e specializzato nella creazione di contenuti, aumentandone la qualità. La crescita dei followers è stata impressionante fino a diventare, ad oggi, il primo riferimento sui social per quanto concerne la gestione della casa”.

Più di un milione e mezzo di followers non sono pochi. Oltre all’ovvia felicità per la loro crescita esponenziale, hai vissuto dei momenti di ansia o paura di non riuscire più a gestire i contenuti?

“Fortunatamente ho un approccio alla vita molto positivo e seguo quello che mi succede. Ciò che arriva per me è uno stimolo a migliorare, a sviluppare. Quindi l’ho vissuto proprio come un essere riuscito a fare ciò che volevo fare, a sviluppare un canale che potesse aiutare tante persone. Quindi ansia no, ma stimolo a fare tanto”.

Che età hanno i tuoi followers?

“Ho un target molto ampio, la fascia più grande va dai venticinque ai cinquantacinque anni, chi inizia a vivere da solo o in coppia, o che comincia ad avere figli. Ma non mancano signore mature che, nonostante la loro grande esperienza casalinga, possono imparare qualcosa di nuovo.”

Le informazione che condividi sono il frutto dei tuoi esperimenti?

“Assolutamente sì. Dietro ogni video e consiglio, ci sono anni di esperimenti! Test che avvengono quotidianamente. Io faccio una vita normalissima, ma ogni cosa che faccio, è un possibile test, una possibile ispirazione per creare un contenuto. Riempio la lavastoviglie di piatti ultra sporchi, combinandola a un certo detersivo e a un dato programma? Se mi esce un ottimo risultato, ecco che si trasforma in un reel!”

Tra i tuoi test, c’è stata qualche combinazione o risultato particolarmente interessante?

“Assolutamente sì. Io sono stata la persona che più ha lanciato l’utilizzo della candeggina delicata, che si usava, ma con moderazione. So per certo che ha svoltato la vita a moltissimi miei followers e i produttori di candeggina delicata hanno registrato un notevole incremento delle vendite!

Ho fatto anche scoprire (e riscoprire) dei prodotti alternativi ecologici come il percarbonato o l’acido citrico, e la mia famosa “cremina” per eliminare le macchie gialle.”

La tua cremina miracolosa. Non ne sveliamo il contenuto (che si può scoprire comunque nei tuoi video). Non hai mai pensato di brevettarla?

“In effetti, il mio sogno sarebbe quello di creare una mia linea di prodotti per la casa”.

E tutti noi, sia gli amanti spasmodici delle pulizie, sia soprattutto chi alle pulizie della casa non è proprio avvezzo, gli auguriamo di cuore di realizzare presto questo suo sogno e di mettere in commercio quella cremina magica che ha smacchiato provvidenzialmente tanti aloni!