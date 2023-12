Panorama Impact Award: il premio alle aziende che «fanno bene» anche alla società

Premiare le aziende che non solo riducono il loro impatto sull’ambiente, ma che fanno anche del bene alle persone e alla società. È questo l’obiettivo di Panorama Impact Award, il premio rivolto alle aziende particolarmente meritevoli e la cui serata di premiazione si è tenuta ieri sera a Milano.

Il Panorama Impact Award è infatti uno speciale riconoscimento assegnato ad un gruppo selezionato di imprese che sono riuscite a mantenere alti determinati valori, tra cui sostenibilità, ambiente, società e Governance.

Panorama per questo appuntamento si è avvalso della collaborazione di IMPact Sgr, una società nata nel 2017 come Sim (società di investimento mobiliare) e trasformata in Sgr nel 2021, e fondata da tre soci, Fausto Artoni, Stefano Mach e Gherardo Spinola con l’idea di realizzare qualcosa di diverso nel settore del risparmio e degli investimenti: concentrarsi sul tema della sostenibilità, scegliendo le imprese su cui investire in base non solo al rapporto rischio-rendimento, ma anche valutandone l’impatto che hanno sull’ambiente, sulla qualità del lavoro, sulla salute dei cittadini, sulla capacità di creare e distribuire conoscenza.

In base a determinati criteri e valori, sono state quindi scelte le sei aziende che hanno sviluppato alcuni progetti interessanti per il loro impatto positivo sulla società: il riconoscimento così è andato a Enel, Eon, Ferrovie dello Stato, Intesa Sanpaolo, Generali, Poste italiane.

“Noi siamo qui per parlare di futuro, siamo qui per parlare delle sfide nuove che Panorama intende intraprendere - ha detto alla consegna dei premi il direttore di Panorama, Maurizio Belpietro - Sono sfide che ci permetteranno di aprire nuovi mondi, soprattutto di raccontare nuovi fatti e grandi cambiamenti che ci coinvolgono e che coinvolgono la stampa, ma anche l’economia e la formazione. Questo è l’inizio di un percorso che abbiamo intrapreso con Impact Sgr, che ci ha aiutato nel selezionare le aziende virtuose che fanno qualcosa di positivo dal punto di vista sociale e dal punto di vista della transizione, cioè quelle società che sono impegnate nel migliorare le condizioni dei lavoratori, dei giovani, per offrire nuovi spazi e nuove opportunità”.

“La nostra collaborazione con Panorama - ha spiegato il fondatore di Impact Sgr, Stefano Mach - è nata in maniera casuale. Noi stavamo cercando qualcuno che potesse darci una mano nel far emergere il tema degli impatti delle aziende. Panorama era alla ricerca di una società che desse delle valutazioni che potessero essere utilizzate, e così abbiamo creato questa join venture. Come diceva il direttore questo premio guarda al futuro. I temi sociali sono quelli che domineranno il mercato dei prossimi anni. Sono orgoglioso di dire che l’Italia è molto più avanti di tantissime altre nazioni sia a livello di grandi aziende, che a livello di aziende più piccole. Abbiamo degli imprenditori, dei manager, dei soci, che sono dei visionari e che vivono con una grandissima sensibilità dal punto di vista sociale”.

Primo a salire sul palco è stato Ferrovie dello Stato Italiane per il progetto di sostenibilità sociale "Mi riscatto per il futuro". A ritirare il riconoscimento è stato Fabrizio dell'Orefice, Affari Istituzionali Italia di Ferrovie dello Stato Italiane.



Panorama ha consegnato poi il premio Impact a E.ON per i progetti di sostenibilità nell’ambito del #MakeItalyGreen. Il riconoscimento è stato ritirato da Mauro Biraghi, Marketing and Corporate Communication Director E.ON Italia.

In seguito, ha ricevuto il premio Gruppo GENERALI per SME EnterPRIZE, l’iniziativa lanciata da Generali per promuovere una cultura della sostenibilità tra PMI europee. A ritirare il riconoscimento è stato Leonardo Meoli, Group Sustainability di Generali.

Panorama ha premiato Enel per l’impegno nel raggiungimento degli obiettivi di indipendenza e transizione energetica puntando su reti, energie rinnovabili e creazione di valore nel segmento clienti. Ha ritirato il premio Fabio Marando, Responsabile Communication Media and Performance Management Italia;

Intesa Sanpaolo per il progetto di sostenibilità sociale GIOVANI E LAVORO; il premio è stato consegnato a Enrico Piazza, Responsabile progetto Giovani e Lavoro;

PosteItaliane per il ruolo centrale che gioca nei processi di digitalizzazione e accessibilità ai servizi della pubblica amministrazione del nostro Paese. Il premio è stato ritirato da Simone Vercellotti, Direttore di Filiale Milano Città.

Infine, è stata presentata dal Direttore Belpietro la seconda sfida di PAnorama, anch’essa incentrata sul futuro ma questa volta nell’ambito della formazione: “Dall’esperienza di Panorama, che è l’esperienza di un settimanale che ha fatto la storia del giornalismo in Italia, abbiamo visto un potenziale straordinario: l’insegnamento, per far migliorare e far crescere tanti giovani. Abbiamo quindi studiato un progetto, Panorama Accademy, in cui vogliamo raccontare come si fa questo mestiere, sarà una scuola di formazione in collaborazione con l’università eCampus”.