Iliad azzera l’angoscia da roaming con la nuova tariffa Top 30 Mondo

Iliad prova a cambiare di nuovo le regole del roaming internazionale con il lancio di Top 30 Mondo, una tariffa che arriva in un momento strategico, a pochi giorni dall’esodo delle vacanze estive, e che punta a rendere più prevedibili i costi della connessione fuori dall’Italia. L’offerta include infatti 30 GB in roaming in oltre 110 Paesi, Unione Europea compresa, al prezzo di 12,99 euro al mese per sempre, con attivazione disponibile dal 7 luglio al 10 settembre 2026.

Per il mercato italiano è un segnale rilevante, perché il roaming extra UE continua a essere uno dei capitoli più critici per chi viaggia: fuori dal perimetro del “Roam Like At Home”, i costi possono salire rapidamente e le opzioni restano spesso frammentate, poco immediate o pensate per chi ha esigenze molto specifiche. In questo scenario, Iliad sceglie la strada della chiarezza tariffaria e prova a intercettare anche il viaggiatore occasionale, non soltanto chi vola spesso per lavoro o per lunghi periodi.

Le caratteristiche dell’offerta

Nel dettaglio, Top 30 Mondo comprende 300 GB in Italia, 30 GB in roaming in più di 110 Paesi, 5G e VoLTE inclusi, oltre a minuti e SMS illimitati in Italia e in Unione Europea. Iliad aggiunge anche un elemento commerciale importante: il prezzo è fissato a 12,99 euro al mese per sempre, senza rimodulazioni dichiarate, mentre il costo di attivazione SIM è di 9,99 euro.

L’aspetto più interessante è che il pacchetto non si limita all’UE, ma abbraccia anche diverse destinazioni tipicamente problematiche sul fronte roaming, come Regno Unito e Svizzera, oltre a mercati molto frequentati dai turisti italiani come Stati Uniti, Canada, Giappone, Thailandia, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Australia.

Resta naturalmente fermo che i costi per la ricezione delle chiamate nei Paesi stranieri, quando previsti, sono esclusi e possono variare in base alla nazione e alla relativa struttura tariffaria dell’operatore ospitante o del piano applicato.

A chi si rivolge

La nuova proposta Iliad sembra pensata anche per chi viaggia in modo occasionale, magari una o due volte l’anno, e non vuole affrontare ogni volta il rebus delle opzioni giornaliere, dei pacchetti separati per area geografica o delle tariffe a consumo. Dove i concorrenti ragionano ancora per giorni o settimane di utilizzo, Top 30 Mondo integra tutto in un abbonamento mensile fisso.

È proprio qui che Top 30 Mondo può avere un impatto forte: mette nello stesso contenitore mete europee, extra UE e intercontinentali, riducendo il rischio di errori o sottoscrizioni last minute. Per chi parte per una vacanza breve, un city break o un tour multi-Paese, la promessa di un roaming più semplice e leggibile pesa quasi quanto il prezzo.

Chiaramente diventa un asset estremamente conveniente per chi viaggia spesso per lavoro, soprattutto perché la tariffa di Iliad non solo è decisamente vantaggiosa rispetto agli altri operatori concorrenti, ma lo è anche nei confronti delle sim elettroniche proposte dagli operatori specializzati nel roaming come Holafly, Saily, e altre.

Il confronto con le eSIM

Infatti, anche rispetto alle eSIM da viaggio, la nuova tariffa Iliad ha un posizionamento interessante. Le schede virtuali restano molto utili per chi vuole un secondo piano dati temporaneo o per chi parte verso una singola destinazione e preferisce una soluzione usa-e-getta, ma spesso impongono una gestione separata del numero principale, non includono minuti e SMS tradizionali e richiedono una certa familiarità con installazione, profili e configurazioni.

Top 30 Mondo, invece, punta sulla comodità di una soluzione integrata nella SIM principale, con continuità del numero e un canone mensile stabile.