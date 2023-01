Il Natale delle Vip

I look di Natale 2022 delle celebrities: una scatenata Billie Eilish in un succinto top stile Babbo Natale; Katy Perry in total denim e Dua Lipa intrigante in latex nero. Kim Kardashian sceglie il look animalier, mentre Paris Hilton è una bomba sexy nei panni di Santa Claus. Elisabetta Gregoraci in bikini dal Kenya.