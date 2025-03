Il Giro d’Italia si fa gusto: le nuove tappe firmate Rana

Il Pastificio Rana rinnova il suo impegno con il mondo del ciclismo e, per il quinto anno consecutivo, è Pasta Ufficiale del 108° Giro d’Italia. Un legame che si rafforza, consolidando il connubio tra eccellenza gastronomica e sport. Inoltre, per il secondo anno di fila, il brand sarà sponsor ufficiale anche del Giro d’Italia Women, confermando la sua passione per le grandi sfide.

Per celebrare questa straordinaria competizione, Rana lancia una nuova linea in Edizione Limitata: quattro irresistibili varianti di ravioli freschi, ispirate alle tradizioni culinarie di quattro regioni italiane e confezionate in pack rosa, proprio come la leggendaria maglia della corsa. Ogni ricetta è un viaggio nel gusto, un incontro tra ingredienti selezionati e lavorazioni artigianali, per portare in tavola il meglio della cucina italiana.

Le quattro tappe di gusto

Gamberi, Mozzarella e Scorza di Limone di Sorrento IGP – Dopo il successo della scorsa edizione, torna la ricetta più amata: un omaggio alla Campania, dove la dolcezza dei gamberi incontra la cremosità della mozzarella e la freschezza agrumata della scorza di Limone di Sorrento IGP. Un equilibrio perfetto per un ripieno delicato e raffinato, capace di evocare i profumi e i sapori della costiera con ogni assaggio.

Pesto alla Genovese – Un classico senza tempo che porta il profumo della Liguria in tavola. Il basilico intenso, il formaggio cremoso e la nota croccante dei pinoli si fondono in un ripieno dal gusto autentico, ricco e avvolgente. Ogni morso è un tuffo nella tradizione, un'esplosione di sapori che celebra la semplicità e l'eleganza della cucina ligure.

Carciofi, Guanciale e Pecorino Romano DOP – Una ricetta che parla romano: il sapore deciso del guanciale si sposa con la delicatezza dei carciofi e la sapidità inconfondibile del Pecorino Romano DOP. Un omaggio ai sapori veraci del Lazio, in un raviolo che sa di storia e tradizione, dove ogni ingrediente racconta la forza e l'autenticità della cucina capitolina.

Bresaola della Valtellina IGP e Stracchino – La Lombardia si fa protagonista con un ripieno che gioca tra leggerezza e cremosità: la Bresaola della Valtellina IGP incontra la morbidezza vellutata dello stracchino, dando vita a un raviolo sofisticato e sorprendente. Il gusto delicato e armonioso degli ingredienti si fonde in una consistenza avvolgente, creando un'esperienza gastronomica nuova e irresistibile.

Un tour gastronomico tra le eccellenze italiane

Con questa nuova linea, il Pastificio Rana continua il suo viaggio attraverso i sapori d’Italia, trasformando ogni raviolo in un piccolo capolavoro. Sottili veli di pasta fresca racchiudono ripieni ricercati, pensati per offrire un’esperienza sensoriale unica. Ogni morso è un omaggio alla tradizione, un incontro tra materie prime d’eccellenza e creatività, per portare in tavola il gusto autentico delle regioni italiane in una veste innovativa e raffinata.

Disponibili per un periodo limitato, i ravioli della linea Giovanni Rana Giro d’Italia sono pronti a sorprendere con la loro combinazione di sapori, perfetti per chi ama la buona cucina e vuole lasciarsi trasportare in un viaggio attraverso le eccellenze del territorio. Un’occasione unica per esplorare l’Italia con il palato, celebrando la passione per il gusto e l’amore per la qualità.