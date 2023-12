Igor Gabrovec Uomo dell'Anno 2023 per la cultura

Igor Gabrovec, eminente giornalista italo-sloveno e primo cittadino di Duino Aurisina, è stato premiato con il prestigioso titolo di Uomo dell'Anno per il suo contributo culturale, nell'ambito dell'annuale cerimonia del Premio Milano International.

Il Premio Milano International è da tempo riconosciuto come una piattaforma di celebrazione per le figure di spicco in diversi ambiti come la politica, la letteratura e il mondo dello spettacolo, assegnando riconoscimenti speciali a chi si distingue in questi settori. Quest'anno, il riconoscimento di Uomo dell'Anno per la Cultura è stato conferito a Igor Gabrovec per il suo ruolo di leader in termini di dialogo interculturale e bilinguismo. Gabrovec è sindaco di Duino Aurisina, nel cuore della regione Friuli Venezia Giulia.



Andrea Occhipinti (sx) e Igor Gabrovec

Con una carriera politica trentennale, caratterizzata da incarichi significativi come consigliere provinciale e consigliere regionale, Igor Gabrovec ha costantemente promosso l'integrazione culturale e linguistica. La sua politica ha enfatizzato l'importanza di superare le barriere linguistiche, evidenziando come le diversità possono essere un potente motore di sviluppo culturale piuttosto che un punto di frattura. Simboleggiando questa filosofia, sotto la sua amministrazione partita nel giugno 2022, sul municipio sventolano orgogliosamente sia la bandiera italiana che quella slovena.

Nell'attuale scenario sociale, dove c'è un crescente bisogno di promuovere l'inclusività e i valori di arricchimento culturale attraverso il confronto e lo scambio tra le diverse culture, la commissione guidata da Aldo Dalla Vecchia, autore televisivo e scrittore, ha scelto con convinzione Igor Gabrovec come figura emblematica dell'uomo dell'anno per la cultura.

Fra gli altri insigniti nelle varie categorie del premio troviamo la scrittrice e giornalista Silvana Giacobini, il regista Duccio Forzano, l'imprenditore Damiano Gallo e l'attore Andrea Occhipinti, tutte personalità che si sono distinte per le loro eccellenze nei rispettivi campi.