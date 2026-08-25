Harry Potter, 25 anni di magia: il primo film torna al cinema e Venezia diventa Hogwarts

Ogni 1° settembre, almeno per chi è cresciuto aspettando una lettera consegnata da un gufo, l’estate finisce in un modo molto preciso: alle undici del mattino l’Hogwarts Express lascia il binario 9 e ¾ di King’s Cross e comincia un nuovo anno alla Scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo. Quello che nei libri di J.K. Rowling era semplicemente il giorno del ritorno a scuola è diventato negli anni il Back to Hogwarts, una celebrazione globale capace di riunire generazioni diverse di fan attraverso eventi, proiezioni e iniziative dedicate all’universo di Harry Potter.

Nel 2026, però, la ricorrenza avrà un significato particolare. Sono trascorsi 25 anni dall’arrivo al cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film diretto da Chris Columbus che nel 2001 trasformò definitivamente il fenomeno letterario in una delle più grandi franchise della cultura pop contemporanea. E mentre Warner Bros. Discovery prepara celebrazioni in diversi Paesi, dall’Europa all’Asia, l’appuntamento italiano avrà come scenario Venezia.

Il Back to Hogwarts arriva a Venezia

Il 1° settembre la città lagunare ospiterà infatti un evento speciale su invito dedicato al venticinquesimo anniversario del primo film. Il programma prevede una proiezione celebrativa di Harry Potter e la Pietra Filosofale, insieme ad aree tematizzate ed elementi iconici dell’universo della saga, in una giornata pensata per ricreare almeno simbolicamente l’esperienza del ritorno tra le mura di Hogwarts. L’iniziativa italiana è realizzata con il supporto di Witor’s, LEGO, Panini e Rubies.

La scelta di Venezia arriva peraltro in uno dei momenti dell’anno in cui l’attenzione internazionale sull’Italia è massima, trasformando il Back to Hogwarts in qualcosa di più di una semplice operazione nostalgica. Perché se una parte consistente della forza commerciale di Harry Potter continua inevitabilmente a poggiare sui Millennial che hanno incontrato Harry, Ron ed Hermione tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, il franchise sta attraversando una nuova fase nella quale l’obiettivo è parlare anche a chi quella saga la sta scoprendo soltanto adesso.

La Pietra Filosofale torna al cinema

Il cuore delle celebrazioni resta infatti il film da cui tutto ebbe inizio. Dal 26 agosto al 2 settembre Harry Potter e la Pietra Filosofale tornerà nelle sale cinematografiche italiane per il suo venticinquesimo anniversario, offrendo ai fan storici l’occasione di rivedere sul grande schermo l’arrivo di Harry a Hogwarts e, contemporaneamente, permettendo a una nuova generazione di vedere al cinema un titolo conosciuto magari soltanto attraverso lo streaming.

È proprio questa capacità di attraversare le generazioni a spiegare perché, un quarto di secolo dopo, il mondo di Harry Potter continui a occupare uno spazio difficilmente paragonabile a quello di altre saghe nate nello stesso periodo. Gli otto film originali sono oggi disponibili su HBO Max e convivono con i tre capitoli di Animali Fantastici, con lo spettacolo teatrale Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, videogiochi, parchi tematici, studio tour e un sistema di licensing che ha trasformato Hogwarts in un universo culturale e commerciale permanente.

L’attesa per il nuovo Harry Potter di HBO

Sul futuro della saga pesa soprattutto il nuovo adattamento televisivo. Il materiale diffuso da Warner Bros. Discovery collega infatti le celebrazioni del Back to Hogwarts all’arrivo della nuova serie originale HBO dedicata a Harry Potter, presentata come un nuovo approfondimento della storia che ha conquistato milioni di lettori e spettatori nel mondo.

È il passaggio più importante per il futuro del Wizarding World: non un sequel e nemmeno uno spin-off, ma un nuovo adattamento dei libri, chiamato inevitabilmente a confrontarsi con film diventati nel frattempo parte dell’immaginario collettivo. Se Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint hanno definito per oltre vent’anni il volto cinematografico di Harry, Hermione e Ron, la serie dovrà riuscire nell’operazione più complicata possibile per un franchise di questa portata: conservare la memoria senza diventare prigioniera della nostalgia.

Ed è proprio per questo che il venticinquesimo anniversario de La Pietra Filosofale assume un valore diverso rispetto a una normale ricorrenza. Segna contemporaneamente il ritorno alle origini e l’inizio di una nuova fase.

Da LEGO a Panini, Hogwarts diventa anche una maxi collezione

Come ormai accade attorno ai grandi universi dell’intrattenimento, il Back to Hogwarts coinvolgerà anche il merchandising. Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha preparato per il 2026 collaborazioni con LEGO, Colgate, Excélsa, EGAN, Panini, Witor’s, Yamamay e Sodico, costruendo una gamma che va dai collezionabili all’homeware, dalla moda ai prodotti dedicati ai più piccoli.

Tra le novità più interessanti per i collezionisti c’è il nuovo Ministero della Magia LEGO in Edizione del Collezionista, con 14 minifigure e ambientazioni ispirate ad alcune delle sequenze più riconoscibili della saga, affiancato da nuovi set dedicati a Dobby, alle quattro Case di Hogwarts e al primo film.

Panini punta invece sulle carte con Harry Potter Always, una nuova trading card collection costruita attorno a personaggi, creature e luoghi dell’universo magico, con diversi livelli di rarità e una Treasure Box in edizione limitata.

Dal 31 agosto partirà inoltre una promozione di due settimane che permetterà di ricevere, acquistando prodotti Harry Potter presso i punti vendita aderenti, uno charm da collezione in edizione limitata. L’iniziativa coinvolgerà, tra gli altri, Funside, Il Covo del Nerd, Ongame, Egan e alcuni punti vendita Aelia Duty Free negli aeroporti di Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Napoli Capodichino.

Venticinque anni dopo, l’Hogwarts Express non si è mai fermato

Alla fine è questo il dato più significativo del Back to Hogwarts 2026. Harry Potter e la Pietra Filosofale compie venticinque anni, ma la saga continua a comportarsi molto meno come un prodotto del passato che come un universo ancora in espansione. Il cinema riporta nelle sale il suo primo capitolo, Venezia celebra il giorno simbolico della partenza per Hogwarts e HBO prepara il prossimo grande passaggio generazionale.

Il 1° settembre l’Hogwarts Express partirà ancora una volta dal binario 9 e ¾. E, dopo venticinque anni, sembra esserci ancora parecchia gente pronta a salirci.