martedì 25 agosto 2026

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Brignone operata: rimosse placche e viti Federica punta ai Mondiali di Crans

Brignone operata: rimosse placche e viti Federica punta ai Mondiali di Crans
Federica Brignone, due ori a Milano Cortina 2026 (Photo by Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images)
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
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Intervento al ginocchio sinistro ma non è stato necessario pulire il menisco, salterà le prime gare di coppa del Mondo che prende il via il 24 ottobre a Solden

La campionessa olimpica di Milano Cortina 2026 Federica Brignone è stata operata alla clinica Madonnina di Milano per la rimozione di viti e placche dopo l’operazione subita per l’infortunio al ginocchio sinistro nell’aprile 2025 che l’aveva a lungo tenuta lontano dalla pratica agonistica. Brignone aveva annunciato sui social l’intervento temendo che durante l’operazione fosse necessaria la pulizia del menisco. Invece la Fisi ha comunicato che “Federica Brignone è stata sottoposta in anestesia totale presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano da parte del dottor Andrea Panzeri (Presidente della Commissione Medica FISI) alla rimozione dei mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l’operazione del 3 aprile 2025 al ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito e la bicampionessa olimpica in carica di gigante e supergigante riprenderà gradualmente l’attività fisica nel giro di qualche settimana. ‘L’artroscopia eseguita sul ginocchio ha confermato la situazione che ci aspettavamo – ha spiegato il dottor Panzeri -. Le sono state tolte la placca e le viti e non si è reso necessario alcun altro genere di intervento, Federica inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l’attività fisica’”.

Obiettivo Crans Montana

La Brignone aveva già iniziato la preparazione in vista della coppa del mondo che prenderà il via il 24 ottobre a Solden, ma a questo punto è inevitabile che sarà costretta a saltare le prime gare della stagione, concentrandosi sui prossimi Mondiali del 2027 che sono in programma dal 1 al 14 febbraio a Crans Montana. Federica dopo una prima fase dedicata alla fisioterapia testerà le sue condizioni per tornare poi ad indossare gli sci e programmare il rientro in coppa del mondo.

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