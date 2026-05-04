Fuorisalone 2026, la manifestazione in cui l’intelligenza artificiale diventa «oracolo poetico» e punta a cambiare il nostro futuro

Al Fuorisalone 2026, glo Hilo ha presentato Y.O.U.: arte e IA in un’installazione immersiva di Numero Cromatico a Palazzo Moscova

Nessuna istruzione scritta sul muro, né pannelli esplicativi da leggere in fila. A Palazzo Moscova, nel cuore del Brera Design District, l’opera l’abbiamo modellata noi, da spettatori attivi. È questa l’idea alla base di Y.O.U. Your Own Universe, l’installazione immersiva che glo, brand di BAT Italia nel segmento dei dispositivi scalda stick*, ha portato al Fuorisalone dal 20 al 26 aprile 2026, del collettivo artistico Numero Cromatico.

Come ha sostenuto Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia, «Con Y.O.U. e Numero Cromatico, glo – con i dispositivi glo Hilo** e glo Hilo Plus** – torna al Fuorisalone riaffermando il proprio ruolo di mecenate contemporaneo dell’arte, capace di sostenere e valorizzare nuove forme di espressione artistica».

Il progetto ha interpretato il tema dell’edizione 2026 del Fuorisalone, «Essere Progetto», e lo ha fatto in modo letterale: ogni visitatore è entrato nello spazio, ha interagito con un grande cerchio luminoso al centro del chiostro, ha selezionato parole che si sono trasformate in messaggi proiettati sulle pareti. Un gesto individuale che, frase dopo frase, è diventato linguaggio condiviso.

All’origine di Y.O.U. Your Own Universe

Questo è un momento storico particolare per BAT: un momento di evoluzione della modalità di consumo della nicotina. In questo contesto, da sei anni, la multinazionale ha scelto l’arte come territorio per comunicare i propri valori e i propri prodotti. D’altronde, ha affermato Masè, «l’Italia è il fiore all’occhiello dell’arte mondiale».

Il meccanismo alla base dell’opera è semplice nella forma, ma ben più complesso nella sostanza. Al centro di Y.O.U., quello che Numero Cromatico definisce un «oracolo algoritmico»: una macchina poetica che mette in relazione intelligenza artificiale e linguaggio umano, generando visioni sul futuro a partire dalle scelte dei presenti. Un’opera che ambisce, in questo senso, a essere una chiave di lettura delle sfide contemporanee. Una rappresentazione di come il futuro non sia affatto una visione astratta, ma un’esperienza che prende forma nella relazione e nelle connessioni, quando le persone vincono il loro egoismo e passano dall’«io» al «noi».

Il cuore concettuale di Y.O.U. è anche il purpose aziendale di BAT: «A Better Tomorrow». L’azienda, infatti, si è sempre impegnata a investire in tecnologia, innovazione e ricerca proprio per un futuro migliore, esprimendo eccellenza tanto nei prodotti quanto nelle partnership. Ed è proprio l’eccellenza il fil rouge che lega l’arte italiana, British American Tobacco e Numero Cromatico: da qui Y.O.U. è stata concepita.

L’oracolo algoritmico e il rapporto con il fruitore

L’ambiente luminoso mutava in tempo reale: ogni interazione ha lasciato una traccia, spostando l’equilibrio visivo e contribuendo a un paesaggio percettivo in divenire. «L’opera non offre risposte definitive né significati univoci», spiega Numero Cromatico. «Ogni visitatore è chiamato a completare il senso attraverso la propria esperienza».

È una scelta curatoriale precisa, quella di rinunciare alla narrazione univoca per aprire a molteplici interpretazioni, talvolta contraddittorie. Il risultato è stato uno spazio in cui ci si è fermati davvero, non solo a fotografare, ma anche e soprattutto a contribuire, ognuno con la propria visione e sensibilità.

Tra riflessi e superfici luminose, hanno trovato spazio gli innovativi dispositivi glo Hilo** e glo Hilo Plus**, che offrono un’esperienza d’uso altamente personalizzata, una visione perfettamente riflessa nell’installazione di Numero Cromatico, pensata per essere vissuta in modo unico da ogni visitatore.

La limited edition dedicata a McLaren

Il Fuorisalone 2026 è stato anche l’occasione per svelare una collaborazione molto particolare: glo ha presentato infatti una Limited Edition di glo Hilo Plus** ispirata al design di McLaren Racing, il celebre brand della Formula 1. Il kit comprende il dispositivo in edizione limitata, una raffinata custodia protettiva e un’elegante docking station, progettata per ricaricare il device con semplicità. È il simbolo della strategia di BAT di misurarsi in più settori, e che rinsalda una collaborazione che si traduce in una costante ricerca della perfezione e nella volontà di superare i limiti.

«Questa partnership rappresenta per noi un passo naturale che ci ha portato a unire design distintivo e spirito pionieristico per dare vita a un prodotto in grado di andare oltre il solo aspetto della funzionalità e diventare espressione di stile e personalità», ha dichiarato Simone Masè, Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia. L’operazione non è solo una questione di stile, ma rappresenta anche un posizionamento preciso, che si può riassumere nelle seguenti parole chiave: bellezza, tecnologia, connessione, personalizzazione, ispirazione. Gli stessi valori che Numero Cromatico ha messo in scena nell’opera artistica, declinati qui in un oggetto fisico, tangibile, da collezione. Unico nel suo genere.

*18+ only. Prodotto destinato esclusivamente a consumatori adulti. Questo prodotto contiene nicotina, che crea dipendenza.

**About glo

glo è il brand di punta di BAT Italia dei dispositivi per stick* da scaldare destinati a fumatori adulti. I nuovi dispositivi Hilo e Hilo Plus, grazie alla tecnologia Turbostart™, che combina onde infrarossi e riscaldamento a resistenza, assicurano un’esperienza uniforme e costante fin dal primo utilizzo. Ciò che rende questo dispositivo ancora più unico è la presenza del display Easyview™ che semplifica ogni interazione ed Easyview™ Touchscreen per la versione Plus. Hilo e Hilo Plus hanno un design compatto, moderno e disponibile in sette colori distintivi.

*stick di tabacco o di erbe a base di rooibos contenenti nicotina, sostanza che crea dipendenza.

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