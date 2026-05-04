Rolling Stones oltre il mito: l’ultima sfida al tempo

C’è un momento, nelle grandi traiettorie culturali, in cui la rilevanza non si misura più nella capacità di aderire al presente, ma in quella di contraddirlo. I Rolling Stones sono arrivati esattamente lì: in un punto in cui possono permettersi di fare ciò che l’industria non contempla più. Sparire. O meglio, sottrarsi. “Rough and twisted”, il singolo che anticipa il nuovo album in uscita a luglio, Foreign Tongues, non è disponibile su Spotify né su YouTube. Non esiste nel flusso digitale. Esiste come oggetto: vinile a 12 pollici, tiratura limitata, distribuzione selettiva. Un’operazione che, letta superficialmente, potrebbe sembrare un vezzo analogico. Ma non è così.

Nell’epoca in cui tutto è disponibile sempre, il vero lusso è diventato l’assenza. Gli Stones lo sanno e non inseguono l’algoritmo: lo aggirano. È una strategia che funziona solo a una condizione: avere costruito, nel tempo, un capitale simbolico sufficiente a sostenere il silenzio.

Gli Stones sono stati, fin dagli anni Settanta, tra i primi a intuire che il baricentro del business musicale si sarebbe spostato dal disco all’esperienza dal vivo, trasformando i concerti in grandi eventi itineranti negli stadi, concepiti su scala globale. Non più semplici tournée, ma macchine produttive complesse, un modello che oggi è la norma, ma che allora rappresentava una rottura.

La campagna che ha accompagnato il lancio di Rough And Twisted, un brano vecchia scuola di grezzo blues elettrico, è, da questo punto di vista, esemplare. Un gioco a tappe: poster misteriosi comparsi a Londra, uno pseudonimo per il gruppo, Cockroaches, (il nickname utilizzato in passato per i concerti segreti in piccoli club), un QR code, un sito dall’estetica rétro, fino alla registrazione via mail che apriva l’accesso a un canale WhatsApp riservato.



È lì che la strategia ha compiuto il salto. Nella giornata del 10 aprile, agli utenti iscritti sono state recapitate coordinate geografiche precise: punti sulla mappa che conducevano a una selezione ristretta di negozi di dischi sparsi nel mondo. Non più una campagna, ma una coreografia globale. Non più promozione, ma orientamento nello spazio.

In Italia, l’unica copia del vinile disponibile è stata venduta da Psycho Records a Milano: un gesto minimo, quasi invisibile, che ha trasformato un negozio indipendente in un epicentro temporaneo dell’evento globale. Tutto questo questo mentre i dati della FIMI certificano il boom senza precedenti dei 33 giri: che nel 2025 hanno generato in Italia 46,5 milioni di euro di ricavi, segnando un incremento del 24% rispetto all’anno precedente. Un risultato che va letto in prospettiva: nel 2008 lo stesso formato valeva appena 1,6 milioni di euro. In poco più di quindici anni, la crescita ha superato il 2.780%, moltiplicando il valore di quasi 29 volte e trasformando un mercato di nicchia nel baricentro del segmento fisico.



È su questa traiettoria che si innesta, e al tempo stesso si radicalizza, la mossa degli Stones. È marketing, certo. Ma è soprattutto costruzione di senso. Gli Stones trasformano un’uscita discografica in un evento culturale, restituendo alla musica una dimensione esperienziale che il digitale ha progressivamente eroso. E tuttavia, sotto la superficie impeccabile della strategia, resta un elemento che nessuna narrazione può neutralizzare: il tempo. Non quello astratto delle carriere, ma quello concreto dei corpi. Le mani di Keith Richards, segnate dall’artrite, deformate, lente, raccontano una verità che nessuna mitologia può cancellare. “Guardo le mie mani, e le mie mani guardano me, e ci diciamo: vediamo cosa possiamo fare oggi”, ha dichiarata al magazine Guitar World. Non è una frase da rockstar. È una frase da uomo.



Eppure è proprio qui che si gioca la partita più interessante. Perché gli Stones non costruiscono più la loro grandezza sull’illusione dell’eterna giovinezza, ma sulla capacità di attraversare il limite. Richards non nasconde la fatica: la incorpora. Non combatte il tempo: lo negozia. E quando prende la chitarra e le dice “Vieni qui. Ti amo”, restituisce alla musica una dimensione quasi elementare, fatta di necessità prima ancora che di espressione. In questa tensione tra controllo assoluto della narrazione e fragilità fisica si definisce il senso profondo della loro attuale fase. Da un lato, una macchina comunicativa perfetta, capace di trasformare un vinile in un oggetto di culto globale. Dall’altro, la consapevolezza che ogni gesto potrebbe essere l’ultimo.



Se Foreign Tongues dovesse davvero rappresentare il capitolo finale, gli Stones starebbero scegliendo una chiusura coerente con la loro storia: non celebrativa, non nostalgica, ma ancora una volta spiazzante. Uscire di scena sottraendosi, invece che amplificarsi. Ridurre, invece che moltiplicare. È una lezione che va oltre la musica. In un sistema che premia la sovraesposizione, la loro mossa suggerisce che il vero potere risiede nella capacità di dosare la presenza. Di scegliere quando esserci e soprattutto quando no.



Alla fine, ciò che resta dei Rolling Stones non è soltanto un repertorio che attraversa oltre mezzo secolo. È un metodo. Una disciplina dello sguardo. La capacità di intuire, prima degli altri, il punto in cui il sistema si esaurisce e di posizionarsi appena oltre. Sempre un passo avanti. Anche adesso. Anche mentre il tempo, inevitabilmente, presenta il conto.