Pitti Taste 2025: un'esplorazione delle costellazioni alimentari

Dal 8 al 10 febbraio 2025, Firenze accoglierà nuovamente il salone dedicato all’eccellenza gastronomica presso la Fortezza da Basso, quest'anno con il tema «Nato sotto il segno del gusto».

La diciottesima edizione del Pitti Taste vedrà la partecipazione di oltre 750 aziende, di cui 150 esordienti. Tra le novità di quest'anno, un focus sui vini eroici e sulla prima colazione, insieme allo Speciale «Oroscopo di Taste e Fuori di Taste».

Il 2025 promette un’abbondanza di esperienze culinarie, con costellazioni di sapori che favoriranno un allineamento planetario senza precedenti, arricchendo un’annata dedicata alla ricerca del gusto e della bellezza. Ogni edizione, Firenze si anima con il «Fuori di Taste», offrendo un ricco programma di iniziative legate al cibo, eventi speciali e nuove interpretazioni gastronomiche, che uniscono le aziende partecipanti a luoghi e locali iconici della città.

Venerdì 7 Febbraio

Dalle ore 18 alle 20, presso lo spazio lounge di Saporium (Lungarno Benvenuto Cellini 63/R) Riso Vignola 1880 e Saporium Firenze presentano Origini Party; una serata dedicata alla celebrazione delle origini del gusto. In questa serata speciale, due realtà eccellenti si incontrano: da un lato Riso Vignola 1880, un simbolo di qualità risiera da oltre 140 anni, dall’altro lo stellato Saporium Firenze (Stella Michelin e Stella verde), il cui approccio farm to plate celebra la freschezza dei prodotti stagionali provenienti dalla propria fattoria biologica.

Unendo queste filosofie, lo chef Ariel Hagen di Borgo Santo Pietro, guiderà gli ospiti in un percorso di tapas gourmet, che avrà come componente i risi d'eccellenza della linea Origini: dalle varietà lavorate a pietra del Vercellese alle migliori coltivazioni asiatiche. Per la parte beverage sarà creato anche un cocktail a base di riso appositamente per l’occasione.

Un evento speciale, Origini Party «Nato sotto il segno del gusto» celebrando «Origini - Capolavori di natura»; una proposta di alta qualità, una collezione di risi dall’aromaticità consistente, dal colore inaspettato e dal sapore intenso, pensata per gli esploratori del gusto e per chi è alla costante ricerca di esperienze gastronomiche uniche che si sposano perfettamente con il contesto di Saporium Firenze dove importante è la relazione diretta tra prodotti della terra e creatività culinaria.

Dalle 19 al Golden View (via de' Bardi 58r, Firenze), avrà luogo prima una degustazione privata nella suite più esclusiva di Firenze, affacciata sul Ponte Vecchio, seguita da una cena dedicata al Silent Pool, con cocktail firmati dal global brand ambassador Antonio Franzese e piatti dello chef Andrea Candito.

Il Golden View è diventato il punto di riferimento per tutti gli appassionati di enogastronomia, dove la ricerca di ingredienti selezionati incontra la creatività di uno dei giovani chef più talentuosi, sotto l’impeccabile direzione di Paolo Miano, creando serate memorabili sulla riva dell'Arno.

Sabato 8 Febbraio

Dalle 18:30, presso il ristorante Degusteria Italiana, si esplorerà come ingredienti superpremium possano riportare in auge le iconiche pennette alla vodka degli anni Ottanta. La serata prevede una degustazione curata dallo chef Fabio Nistri, preceduta da un talk con i produttori, inclusi la pasta di Gragnano 28Pastai, la vodka di Marco Schiavo e la pancetta del Grigio del Casentino, per scoprire le materie prime che fanno la differenza.

Dalle 20.00, il Teatro del Sale si trasforma nella Romagna più autentica per la cena evento “Romagna Segreta”, dall’idea di Enio Ottaviani Vini e Vigneti. Sarà un viaggio tra sapori autentici, musica popolare e tradizioni della Romagna degli anni '50, pensato per riportare in vita l’atmosfera delle balere, dove generazioni di italiani e viaggiatori europei si incontravano per ballare il liscio e condividere le storie di una terra ricca di fascino. Oltre ai vini di Enio Ottaviani – Vini e Vigneti, sarà possibile assaporare i prodotti di eccellenza provenienti da alcune delle migliori aziende del territorio: Birra Viola, Biscotti Bizantini, Cioccolateria Gardini, Clai, Fresco Piada, NeroFermento, Vongole Bernardi.

Domenica 9 Febbraio

Per la prima volta, un evento Fuori di Taste si terrà sul Ponte Vecchio, dove il grano dorato di Altamura, distillato nella vodka omonima, sarà protagonista in una boutique storica della famiglia Cassetti, durante un private party guidato dal bartender Simone Corsini, con una degustazione del distillato superpremium.

Dalle 19:00, cinque produttori - Paolo Petrilli, Lodovico Giustiniani (Borgoluce), Mariangela Grosoli (Aceto del Duca), Cristina Bini Smaghi (I Tattoli) e Gerardo Diana (Tenuta Serravalle) - si riuniranno a Palazzo Portinari, per celebrare le loro eccellenze in un dialogo gastronomico che intreccia sapori diversi, nella storica dimora di Beatrice, musa di Dante.

Dalle 20:30, il ristorante Osmo Cucina ospiterà "Il Girotolio", una cena a premi in cui quattro oli Evo provenienti da diverse regioni (Frantoio Santa Tea per la Toscana, Villa della Genga per l'Umbria, Olio Ciccolella per la Puglia e Tenute Librandi per la Calabria) saranno abbinati "a sorpresa" dallo chef Marco Anselmi. Coloro che indovineranno i pairing regionali riceveranno una campionatura.

Dalle 18:30 il primo Cru Caviar Party Box da Luca’s Restaurant. Il Cru Caviar presenta il primo “Party Box by Cru Caviar”, un’esperienza esclusiva tra caviale italiano e creazioni gastronomiche d’autore, in collaborazione con Luca's Restaurant presso La Gemma Hotel, il ristorante firmato dallo chef pluristellato Paulo Airaudo.

Giornate che tracceranno imprevedibili “costellazioni” alimentari e creeranno nuove relazioni e per capire cosa ne sarà del futuro per i nati sotto il segno del gusto basterà consultare lo speciale «Oroscopo di Taste».