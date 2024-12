Il pasticcere italiano Giuseppe Ciocca, nel suo libro Il Pasticcere e confettiere moderno, aveva definito il panettone «il dolce più caratteristico d’Italia», capace di esercitare «un fascino portentoso di golosità, non solo sui bambini, ma sulla fanciulla vezzosa, sulla donna galante e capricciosa, sulla signora matura e grave, sull'uomo rude, insomma su tutti».

Il dolce simbolo del Natale, secondo la leggenda, sarebbe nato o dopo un errore del cuoco al servizio di Ludovico il Moro o per amore della bella Algisa, figlia di fornaio, che avrebbe conquistato il cuore di Messer Ulivo degli Atellani che per stupire il padre di lei ideò questo nuovo “pane” a base di uova, burro, miele e uva sultanina.

Quale sia la verità, il panettone non può mancare sulle tavole degli italiani. Ecco le proposte per il Natale 2024 che raccontano il meglio della tradizione di questo dolce, e le declinazioni gourmet per un gusto pronto a sorprendere.

Il Panettone Tradizionale Gran Ricetta Slittiè custodito in un'elegante confezione di latta decorata con un disegno del frutto del cacao in rilievo. Il prodotto, a base di lievito madre, è farcito con uva sultanina e arance candite artigianalmente e arricchito con il pregiatissimo aroma della vaniglia bourbon, la variante di maggior qualità.