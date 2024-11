Elezioni USA 2024: quattro dessert per accompagnare la lunga notte elettorale

È una notte che molti appassionati di politica e attualità attendono con impazienza, quella in cui gli Stati Uniti eleggeranno il loro 47° presidente. Tra aggiornamenti in diretta, analisi e dibattiti, anche molti italiani rimarranno sintonizzati a lungo per scoprire il futuro politico dell’America. Ma come rendere più dolce l’attesa e resistere alla maratona notturna? La Cooperativa Latte Arborea, storica realtà nel settore lattiero-caseario italiano, suggerisce quattro dessert ispirati alla tradizione a stelle e strisce, rivisitati con ingredienti leggeri e nutrienti, perfetti per chi desidera concedersi una coccola senza appesantirsi.

Pancake con yogurt greco di capra

Un classico della colazione americana, ma ideale anche per uno spuntino serale durante la diretta elettorale. Questa versione prevede l’uso dello yogurt greco di capra, che dona una cremosità leggera e un profilo proteico interessante. Si può anche giocare con farine alternative, come quella d’avena, per una texture più rustica. Prepararli è semplice: basta montare albumi e zucchero di canna a neve, aggiungere una miscela di farina, bicarbonato e lievito, poi unire yogurt di capra e un po’ di aceto di mele. Dopo aver incorporato gli albumi delicatamente, si cuoce un mestolo di composto in padella per ottenere morbidi pancake da gustare con un velo di miele o frutta fresca.

Milkshake più digeribile

Per chi ama i sapori americani ma preferisce una pausa leggera, Arborea suggerisce un milkshake preparato con latte di capra, ricco di proteine e minerali come calcio e fosforo, e noto per la sua alta digeribilità. Basta versare il latte nel frullatore con qualche cubetto di ghiaccio e un po’ di gelato, quindi frullare fino a ottenere una consistenza soffice. Si possono aggiungere aromi come miele, frutta candita o purea di zucca per richiamare i sapori autunnali. Un’alternativa ideale per chi desidera un dessert rinfrescante e nutriente.

Cheesecake con pere e ricotta

La cheesecake, simbolo di New York, arriva sulla tavola italiana in una versione autunnale a base di pere e ricotta. La base croccante si ottiene mescolando biscotti integrali sbriciolati, burro fuso e un tocco di miele, da lasciare solidificare in frigo. Il ripieno è una crema di ricotta e yogurt greco di capra, resa soffice dalla panna montata e arricchita da pezzetti di pera fresca. Il tutto si compatta in frigorifero per qualche ora, regalando un dolce al cucchiaio fresco e goloso.

Apple pie all’italiana con spezie del nord

Per chi preferisce restare sul classico, Arborea propone una variante della tradizionale apple pie. Qui la protagonista è la torta di mele, resa speciale dallo yogurt di capra e da un profumo intenso di cannella. Le mele tagliate a fette sottili vengono immerse in una pastella soffice a base di uova, zucchero di canna, farina d’avena e un tocco di latte di capra. Dopo 50 minuti in forno, si ottiene una torta di mele fragrante e ricca di sapore, ideale da gustare ancora calda.