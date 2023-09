Si accendono i riflettori sulla Fondazione Grana Padano

All’Abbazia di Chiaravalle, sud di Milano, nacque nel 1135 la ricetta del Grana Padano grazie al lavoro dei monaci cistercensi ed è proprio lì che a dicembre 2022 il Consorzio Tutela del formaggio Grana Padano ha dato vita all’omonima Fondazione. Ha finalità civiche, è guidata da una politica di sostenibilità ed è rivolta alla comunità.



Oggi torna sotto i riflettori per tre appuntamenti.

Inaugura questa sera la mostra fotografica “Frammenti di India” di Antonio Auricchio, una vita nel mondo caseario con l’azienda di famiglia e una passione sconfinata per la fotografia, che ha cominciato a coltivare immortalando la vicina campagna cremonese, molto prima di essere nominato membro del prestigioso Gruppo Fotografico LEICA: “Parliamo di frammenti che sono soprattutto frammenti di emozioni – dichiara Antonio Auricchio - Ho voluto presentare, con un numero limitato di fotografie inedite e mai esposte, due aspetti dell’universo indiano: un’India che scompare con le popolazioni del Nagaland e dell’Arunachal Pradesh, e l’India dell’induismo profondo che ben si adattano all’Abbazia di Chiaravalle, da novecento anni luogo di profonda spiritualità”.

Entusiasta il Presidente della Fondazione Grana Padano, Giuseppe Saetta: “Per Grana Padano era importante tornare in qualche modo a casa, ecco perché è nata la Fondazione. Una delle attività principali è proprio la valorizzazione dell’Abbazia, del territorio di Chiaravalle ma non solo. La mostra, sulla quale si alza il sipario oggi, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione. Il lavoro fotografico di Antonio Auricchio ci permette di fare un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’India più vera”.

Resterà aperta fino al 1° ottobre, da venerdì a domenica (venerdì 10:30-12:30/15:00-18:00 -- sabato e domenica 10:00-13:30 /14:30-18:30) e l’intero ricavato sarà destinato al Mother Teresa Center di Roma.

L’Abbazia sarà poi la protagonista della seconda tappa del progetto IN CAMMINO, iniziativa ideata da Livia Pomodoro e promossa dall’Associazione “GIUBILEO 2025 No’hma in cammino” che, in tre anni, fino al 2025, anno del Giubileo, tocca luoghi suggestivi, ricchi di storia, arte e spiritualità.

Dal 2023 al 2025, si viaggerà attraverso l'Europa toccando 7 nazioni (Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia) e 14 tra le più prestigiose Abbazie del nostro continente. In ogni singola tappa verrà declinata, in collaborazione con l'Istituto Treccani, una parola che farà da filo conduttore per spettacoli e incontri allestiti nelle Abbazie. La parola prescelta per Chiaravalle è "Spiritualità".

Sabato 16 settembre, per celebrare invece il settantesimo anniversario dell’Accademia Italiana di Cucina, la Fondazione GP supporta e partecipa al convegno organizzato dalle quattro Delegazioni milanesi dell’Accademia: “La cucina monastica, Chiaravalle e Milano”, durante il quale saranno presi in considerazione i temi riguardanti aspetti e sfumature del cibo monastico. Il Presidente della Fondazione Grana Padano, Giuseppe Saetta anche in questo caso non lesina commenti: “Questo appuntamento ha per noi uno spessore importante per i temi trattati. La cucina monastica si dichiarerà nel suo contesto migliore”. Il punto di partenza saranno i cambiamenti portati dai monaci nelle tecniche agricole, nell’allevamento dei bovini e nella lavorazione delle materie prime. Tutti aspetti che si sono rivelati importanti e hanno perfino avuto delle conseguenze nello sviluppo della dieta ambrosiana.

Grana Padano e la sua Fondazione rappresentano oggi più che mai il saper fare italiano. Fatto bene. A partire dagli allevatori per finire ai casari, gli stagionatori, i venditori. Per loro la filiera è un valore, come un valore immenso lo ha il luogo in cui tutto ebbe inizio. Allora, appuntamento all’Abbazia di Chiaravalle.