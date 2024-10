Fedez, ultimo show

Le amicizie con gli ultrà del Milan finiti in prigione. Gli affari che non brillano e i programmi tv che non chiamano. E poi, il prossimo divorzio da Chiara Ferragni. Così il rapper ieri più celebrato (a Milano gli è stato persino conferito l’Ambrogino d’oro...) vive la stagione più difficile, tra sponsor che si dileguano e pubblico che ha già emesso la sua condanna. All’oblio.