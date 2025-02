Eleonora Giorgi ricoverata in una clinica. Ecco come sta

Da oltre un anno Eleonora Giorgi combatte con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas, una battaglia che si è fatta ancora più dura dopo la recente scoperta di una metastasi al cervello. Le sofferenze che sta affrontando sono talmente intense da costringerla a lasciare la sua casa per essere ricoverata in una clinica di Roma. A raccontarlo è lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera: «Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori».

Nella clinica in cui è ospitata, Giorgi sta seguendo «la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo».

L'attrice si sente sempre più debole: «Non riesco a fare più di dieci passi». Le sue giornate scorrono tra lunghe sessioni di terapia: «In una piccola Guantanamo, come la chiamo scherzando: tre cicli di terapie, dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Poi il silenzio. Mi ha fatto compagnia Sanremo e ringrazio Bianca Balti per avermi ricordata. Le auguro di guarire presto, fa male vedere una donna giovane soffrire». Come la modella, anche Eleonora continua a prendersi cura di sé: «La mia pancia e le mie gambe sono gonfie, ma ogni giorno metto il phard e il cappellino, ho anche una spazzola per i capelli, anche se sono di un centimetro. Cerco di rispettarmi: ricevo complimenti per la mia eleganza in pigiama».

L'attrice ha scelto di affrontare le cure soprattutto per amore dei suoi due figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro: «Quando ho capito la gravità ho detto ai miei figli che non volevo accanimenti terapeutici: Paolo mi ha fissato sconvolto. Senza di loro forse avrei rinunciato». In questi giorni difficili, a darle forza è proprio l'affetto della sua famiglia: «A San Valentino mia nuora Clizia è venuta con il mio adorato nipotino Gabriele, di tre anni. Gli hanno detto che la nonna è in albergo: abbiamo liberato in aria dei palloni rossi».

Ma il momento più duro da affrontare rimane la notte: «La passo sveglia. Nel silenzio mi sento su un’altalena, sospesa. Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere. La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva. E quando mi sveglio ripenso ai miei figli da piccoli, frutto dell’amore con due uomini che hanno scelto di diventare padri con me».

Uno di loro, Angelo Rizzoli, è scomparso nel 2013. L'altro, Massimo Ciavarro, le ha detto: «Tu per me eri immortale». «È tornato da Lampedusa, dove vive, per portarmi cose cucinate da lui: gli gnocchi alla romana, le polpettine con il purè, il merluzzo al vapore. È rimasto per dieci giorni».

Eleonora non si definisce religiosa, ma sente il senso del divino: «La mia anima è pronta a essere portata via con il vento. (...) Vorrei riabbracciare la mia cagnolina Klari, spero venga di corsa incontro a me. Poi mia nonna e Angelo. E i due brevi amori napoletani, Pino Daniele e Massimo Troisi».

L'attrice è «alle prese con un naufragio» e cerca «di gestirlo», ma ammette: «In fondo sono così matta che spero ancora in un miracolo».