DR l'auto dei record che arriva dal Molise

In un mondo dove il settore automobilistica fa segnare il segno meno ovunque, c'è un marchio (tutto italiano) in assoluta controtendenza. Si tratta di DR Automobiles Groupe dove «DR» sta per Di Risio, il cognome dell’imprenditore Massimo che, nel 2006 a Macchia d’Isernia, ha fondato una casa automobilistica, la DR appunto. L'azienda si è data una missione non da poco: creare suv full optional di serie, ma con il miglior rapporto qualità/prezzo. Obiettivo ambizioso che, a giudicare dai numeri, è riuscito. La DR Automobiles Groupe, infatti, ha chiuso il 2021 con 8.362 immatricolazioni e una crescita del 140% rispetto al 2020 e del 120% rispetto al 2019.

«Dal secondo semestre del 2022» ha fatto sapere l'azienda «dovrebbe riprendere il progetto di espansione sugli altri principali mercati europei con ulteriori aperture di showroom in Spagna, Francia e Germania, oltre che nei Balcani e nell'Europa dell'est». DR Automobiles Groupe, inoltre, è entrata anche nel settore del noleggio a lungo termine, finora assente.

L'azienda, per testimoniare la fierezza delle sue origine ha anche lanciato una campagna istituzionale con uno spot Tv che racconta dove e come nascono le proprie automobili: si tratta di uno spot della durata di 60 secondi, che parla di una terra amena, sconosciuta, tanto da essere diventata l'oggetto del tormentone mediatico «il Molise non esiste».

«Ma il Molise esiste, eccome, ed è da qui che arrivano le automobili DR ed EVO» rivendicano dall'azienda. Lo spot è stato girato e nei luoghi più iconici della regione, tra la costa adriatica e l'entroterra con i suoi borghi arroccati, i laghi, le numerose montagne e foreste, i monumenti e i siti archeologici, quelli di antichi insediamenti in cui un tempo vivevano, fieri e indomiti, i guerrieri sanniti. Il racconto porta il telespettatore all'interno del quartiere generale della DR Automobiles Groupe, a Macchia d'Isernia. La macchina da presa è entrata nel centro ricerca e sviluppo, nel centro stile, nello stabilimento di produzione e negli uffici commerciali, per mostrare a tutti come nascono le automobili DR ed EVO e come tutti coloro che sono artefici di questa meravigliosa storia siano orgogliosamente molisani, orgogliosamente italiani. Il racconto infatti termina con il tricolore stilizzato e il pay-off «una storia italiana» .