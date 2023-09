DOCTORWINE: il network dedicato a informazione, formazione e diffusione della cultura del vino

Nato a Roma nel 2011 inizialmente come rivista on line in versione italiana e inglese, DOCTORWINE è stato il primo web magazine d’Italia a offrire a un pubblico internazionale il punto di vista italiano sul vino. Nel tempo il progetto è cresciuto, si sono aggiunti ulteriori prodotti editoriali, quasi sempre in doppia lingua, numerose iniziative di formazione e valorizzazione dedicate al mondo del vino e dell’enogastronomia.

Oggi DOCTORWINE rappresenta un network di divulgazione della cultura vinicola tra i più autorevoli e seguiti in Italia. Firma un portale web con oltre mezzo milione di utenti unici l’anno, diverse Guide ai Vini – su tutte la Guida Essenziale ai Vini d’Italia - con oltre dieci mila copie vendute in Italia e all’estero, una newsletter online che raggiunge tre volte a settimana oltre 18,000 iscritti e un calendario di seminari, degustazioni ed eventi in diverse città italiane ed estere che registrano una partecipazione sempre altissima sia da parte delle più importanti aziende produttrici italiane che da parte degli operatori del settore e del pubblico di appassionati. Il tutto divulgato e amplificato sui principali social media (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, Twitter) per raggiungere un pubblico sempre più vasto e trasversale.

Daniele Cernilli

LE PERSONE

DANIELE CERNILLIDaniele Cernilli è Direttore Responsabile DOCTORWINE e Curatore della Guida Essenziale ai Vini d'Italia. Giornalista professionista con una laurea in Filosofia Teoretica, è un esperto vinicolo di fama internazionale che ha scritto in prima persona la storia della critica enologica italiana. Prima di dar vita a DOCTORWINE Cernilli ha contribuito in maniera decisiva alla nascita e al successo del Gambero Rosso di cui nel 1986 è stato co-fondatore insieme a Stefano Bonilli e all’interno del quale ha ricoperto per oltre 25 anni tutti i ruoli apicali: dalla direzione del magazine cartaceo a quella della TV Gambero Rosso Channel e della Guida Vini d’Italia di cui ha firmato le prime 24 edizioni. A lui si deve l’idea della classificazione dei vini da uno a tre bicchieri e l’omonimo premio per i migliori vini. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti: è stato inserito nella Wine Writers’ Hall of Fame della Wine Media Guild di New York nel 2015, è stato incluso tra le 50 persone più influenti del vino per Decanter nel 2009, 2008, 2007, è membro dell'Académie International du Vin, Socio Onorario Ais e Maestro Assaggiatore Onorario Onav dal 2013. Attualmente ricopre i seguenti incarichi:

MARINA THOMPSON

Marina Thompson è CEO e Direttore Generale di MD Comunication, società cui fa capo il brand Doctorwine. Ha una profonda esperienza internazionale nel settore vinicolo maturata sia come importatrice e distributrice di vino negli Stati Uniti - dove ha vissuto per oltre 10 anni - sia come capo della società che portava il suo nome, specializzata in attività di marketing e promozione per il settore vinicolo. A lei si deve l’ideazione dei roadshow del Gambero Rosso.

PAOLA BACCHETTI

Paola Bacchetti è Direttore Commerciale e Responsabile Eventi. Formatasi negli Stati Uniti alla Parson School of Design e poi alla New York University, si occupa da oltre 20 anni di editoria e ha maturato contestualmente una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi sia a livello nazionale che internazionale.

LA REDAZIONE

Stefania Vinciguerra, Capo Redattrice

Giornalista professionista dal 1991. Durante gli studi in Lettere Classiche è rimasta affascinata dal mondo del vino in un corso Ais in cui proprio Daniele Cernilli era docente. Si è sempre divisa tra la carriera giornalistica nel settore enogastronomico - ottenendo giovanissima la direzione dei due importanti periodici del settore - e quella nelle relazioni pubbliche – come responsabile Stampa e Comunicazione anche in ambito sportivo per manifestazioni di rilevanza nazionale. È spesso chiamata come relatore a convegni ed è docente in Wine Management al master F&B Manager dell’Italian Food Academy.

Riccardo Viscardi, Vice Curatore della Guida Essenziale ai Vini d'Italia

Chimico di professione, già docente universitario, è un grande degustatore e conoscitore del mondo del vino, della sua storia e delle sue dinamiche, con una particolare specializzazione sul Sangiovese e sui vini toscani, ma non solo. Le sue competenze scientifiche lo rendono un assaggiatore "tecnico" con rara capacità di analisi.

Iolanda Maggio, Segretaria di Redazione

Giornalista pubblicista, laureata in Giurisprudenza con un Master in Comunicazione e Giornalismo Enogastronomico, collabora con DOCTORWINE sin dagli esordi e, da appassionata e competente gourmet, si occupa anche delle recensioni dei ristoranti.

I COLLABORATORI

Cernilli e la redazione di DOCTORWINE sono coadiuvati da altri esperti degustatori accomunati da passione, capacità tecnica e profonda conoscenza del mondo vinicolo e dei diversi territori di produzione. I collaboratori principali sono Antonella Amodio, Sissi Baratella, Livia Belardelli, Dario Cappelloni, Luciano Lombardi, Erika Mantovan, Marco Manzoli e Flavia Rendina.

Collaborano inoltre: Mauro Giacomo Bertolli, Alessandro Brizi, Luigi Buonanno, Fabrizio Carrera, Fabio Casamassima, Giulio Colomba, Egidio Fedele Dell’Oste, Anna Lucia Galeone, Chiara Giannotti, Francesca Granelli, Federico Latteri, Silvano Prompicai, Katiuscia Rotoloni, Alessandra Ruggi, Fiorenzo Sartore, Marco Tonelli, Paolo Valdastri.

Una squadra che rappresenta nel suo insieme un caleidoscopio di diversi background professionali in ambito vinicolo – e non solo – riuscendo a presidiare con entusiasmo e competenza la produzione di ogni regione d’Italia con oltre 30mila vini assaggiati l’anno.

LE GUIDE

Sono attualmente quattro le Guide che DOCTORWINE edita annualmente: alla capostipite e autorevolissima Guida Essenziale ai Vini d’Italia pubblicata per la prima volta con l’edizione 2015, si sono aggiunte nel 2020 Vini per Tutte le Tasche e Mangiare e Dormire Tra i Vigneti. Nel 2021 è nata Vini per l’Estate.

Le Guide DOCTORWINE vengono aggiornate ogni anno e presentate a Milano, Roma e in altre città. Sono disponibili sia in versione italiana che inglese e si trovano in vendita in libreria, sui canali online, sul sito DOCTORWINE e in occasione di tutti gli eventi realizzati in Italia e all’estero. Mangiare e Dormire Tra i Vigneti è venduta con successo anche in edicola.

Oltre a queste DOCTORWINE ha firmato nel 2022 una Guida speciale nata in collaborazione con NaturaSì e dedicata ai vini prodotti da coltivazioni particolarmente rispettose dell’ambiente: Alla Scoperta dei Vini Biodinamici e Biologici.

Guida Essenziale ai Vini d’Italia

Nata con l’edizione 2015, la Guida Essenziale è un caposaldo nel panorama della valutazione enologica italiana. È il frutto degli assaggi effettuati nel corso dell’anno in molteplici occasioni: fiere, manifestazioni, visite in cantina, concorsi, incontri con i produttori, degustazioni in redazione. Si tratta di un grande lavoro collettivo che conta sull’apporto del team di circa 30 esperti degustatori che si muovono su tutto il territorio nazionale per conoscere da vicino le realtà vitivinicole italiane. L’obiettivo è quello di dar vita ogni anno a un manuale agile e chiaro per guidare gli appassionati alla conoscenza del variegato patrimonio vinicolo italiano e alla scelta del vino giusto per ogni occasione.

Nelle ultime edizioni le aziende entrate in Guida sono state oltre 1.200 delle diverse migliaia valutate, con un “ricambio” di aziende normalmente del 10% che si traduce in circa 120 aziende diverse rispetto all’edizione precedente. I vini recensiti sono circa 3.150 degli oltre 20mila assaggiati: sebbene la qualità media della produzione vinicola italiana sia sempre più alta, la filosofia portante di questa guida, che si ritrova anche nel nome, resta infatti l’essenzialità da cui la necessità di effettuare sempre una rigorosa selezione inserendo solo le aziende più meritevoli.

La piramide qualitativa della Guida Essenziale è rappresentata dai “faccini”, i sigilli con il logo DOCTORWINE. Tre per 99 o 100/100, due per i 98/100, uno per i 95, 96, 97/100.

All’interno della Guida Essenziale si trovano le selezioni particolari dell’anno:

i Premi Speciali, per evidenziare vini, insignire aziende, persone, progetti di spicco,

i migliori vini da monovitigno,

i migliori vini per rapporto qualità/prezzo, in vendita al pubblico entro i 15 euro

Infine, accanto alla valutazione dei vini esiste una valutazione data alle aziende, che evidenzia con una, due o tre stelle le realtà che si distinguono per costanza qualitativa, immagine internazionale ed emblematicità nel territorio di appartenenza.

Ogni edizione della Guida Essenziale ai Vini d’Italia viene presentata a Milano e a Roma nel mese di settembre/ottobre. Queste occasioni sono ormai diventate degli happening estremamente attesi e partecipati tanto dagli addetti ai lavori quanto dagli appassionati, con oltre 3.000 presenze di pubblico complessive ad ogni edizione. Oltre a rappresentare un momento di confronto con alcuni dei massimi protagonisti della produzione vinicola italiana, offrono infatti la possibilità di aderire a seminari formativi, partecipare ai banchi d’assaggio con mediamente 300 aziende tra le più importanti d’Italia e relative etichette di altissimo livello.

Vini per Tutte le Tasche

Nata nel 2020 questa agile Guida ha lo scopo di mettere in evidenza i vini che a giudizio dei degustatori di DOCTORWINE meritano di essere segnalati per l’eccellente rapporto qualità prezzo. Comprende complessivamente quasi 500 etichette, rappresentative di ogni regione d’Italia. Tutti vini di ottima qualità ad un prezzo sempre contenuto entro i 15 euro.

Mangiare e Dormire tra i Vigneti

Nel 2020 esce per la prima volta anche questa Guida dal taglio più turistico che si rivela subito un grande successo anche grazie alla distribuzione in edicola. Qui sono segnalate ogni anno più di 200 aziende vinicole italiane dotate di strutture di accoglienza all’interno della proprietà: agriturismi, wine resorts, country hotel, ristoranti. Un prezioso strumento per tutti gli appassionati enoturisti che desiderano trascorrere il tempo libero o le vacanze soggiornando tra i vigneti, assaggiando i vini - magari in compagnia dei produttori stessi - conoscendone da vicino il luogo di produzione, le caratteristiche distintive e la storia.

Vini per l’Estate

L’ultima nata di casa DOCTORWINE è la Guida dedicata ai vini perfetti per l’estate: freschi, beverini, non troppo corposi, particolarmente piacevoli da bere con le temperature più calde e i piatti tipici della cucina estiva. Bianchi, rosati e rossi, sempre equilibrati e mai banali o privi di personalità e territorialità. Quasi 500 vini di altrettanti produttori rappresentativi di tutta Italia proposti in un volumetto prezioso, ricco anche consigli e piccole storie che raccontano il meraviglioso mondo del vino italiano.

Gli eventi DOCTORWINE

Oltre agli eventi di presentazioni delle nuove edizioni delle Guide ai Vini con relativi banchi d’assaggio e seminari organizzati in Italia, DOCTORWINE organizza veri e propri tour di presentazione delle aziende vinicole italiane all’estero, dando l’occasione ai produttori di incontrare stampa, buyer, distributori e altri operatori locali.

Queste le città che con successo sono state teatro delle degustazioni DOCTORWINE negli ultimi anni: Londra, Amsterdam, Stoccolma, Berlino, Helsinki, Copenaghen, Monaco di Baviera, Vienna, Zurigo.

La formazione DOCTORWINE

Vinitaly è dal 2012 un appuntamento fisso per i seminari DOCTORWINE. Si tratta mediamente di 10-12 momenti formativi dedicati a tutti gli operatori e agli appassionati che ogni anno riscuotono grande interesse e partecipazione.

Gli eventi di presentazione delle Guide sono diventati anche occasione per masterclass e seminari tematici. A questi si aggiungono quelli realizzati nel corso dell’anno in diverse città e normalmente dedicati all’approfondimento di specifici territori o tipologie vinicole.

La APP DOCTORWINE

A settembre 2023 DOCTORWINE aggiunge l’APP per dispositivi mobili ai suoi canali di comunicazione: uno strumento disponibile per gli utenti di tutto il mondo, sia in italiano che in inglese, sia per dispositivi iOS che Android e scaricabile gratuitamente da Apple App Store o Google Play.

L’APP DOCTORWINE permette di usufruire di tutti i contenuti della Guida Essenziale ai Vini d’Italia e di Mangiare e Dormire tra i Vigneti.

Nella sezione Guida Essenziale, l’utente può scoprire le oltre 1.200 cantine presenti per un totale di 3.150 vini recensiti da Daniele Cernilli e dal suo team di esperti degustatori, mentre nella sezione Mangiare e Dormire tra i Vigneti trova le strutture ricettive e i servizi offerti dalle circa 200 aziende vinicole recensite con la geolocalizzazione, le informazioni sulle iniziative proposte, la possibilità di prenotare una camera, un ristorante o un’esperienza di degustazione in cantina o tra i vigneti. Di ogni azienda il pubblico può valutare caratteristiche, premi, punteggi, cercare le più vicine entro un raggio di 100km, visualizzare la posizione sulla mappa, prendere contatto con loro ed eventualmente acquistare i vini con il link diretto agli shop aziendali.

DOCTORWINE IN SINTESI

Data di fondazione 2011

Sede Roma, piazza S.S. Apostoli

Le persone:

Direttore Responsabile e Curatore Guide Daniele Cernilli

CEO e Direttore Generale Marina Thompson

Direttore Commerciale ed Eventi Paola Bacchetti

Capo Redattrice Stefania Vinciguerra

Vice Curatore Guide Riccardo Silla Viscardi

Segretaria di Redazione Iolanda Maggio

Social Media Manager Filippo Greco Garattini

Le attività:

Editore Guide: Guida Essenziale ai Vini d’Italia, dal 2014

Vini per Tutte le Tasche, dal 2020

Mangiare e Dormire Tra i Vigneti, dal 2020

Vini per l’Estate, dal 2021

Eventi in Italia e all’estero: Banchi d’assaggio per la promozione delle migliori aziende italiane

Formazione in Italia e all’estero: Seminari, masterclass, degustazioni tematiche, degustazioni verticali per professionisti e appassionati

APP: Oltre 1.200 cantine e 3.150 vini recensiti

Informazione on line: www.doctorwine.it

Newsletter settimanali: 18.000 iscritti

Editoriale di Daniele Cernilli, lunedì

Ristorante Amico/Eventi enogastronomici, mercoledì

Ricetta con abbinamento della Settimana, sabato

Alcuni numeri :

1.250 cantine recensite

3.150 vini citati

200 aziende segnalate per la qualità delle strutture ricettive

30 degustatori sul territorio nazionale

Oltre 30.000 vini degustati ogni anno

Oltre 2.000 operatori italiani raggiunti

Oltre 1.000 operatori esteri raggiunti

Social media:

Facebook 96.500 follower

Instagram 33.300 follower

Twitter 11.600 follower

YouTube 1.800 iscritti

Linkedin (profilo + pagina) 15.000 follower

