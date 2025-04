Milano Design Week, tre ristoranti (e due caffè) per gustarsela

In occasione del Salone del Mobile 2025, il connubio tra design e ristorazione assume una veste innovativa e coinvolgente. Tre spazi unici – That’s Panaro, Particolare Bistrot e Classico trattoria & cocktail – ridefiniscono l’esperienza gastronomica trasformando ogni ambiente in un vero e proprio palcoscenico dove estetica, funzionalità e atmosfera si fondono per offrire un’esperienza multisensoriale. Questi tre ristoranti (e due cafè) rappresentano l’evoluzione del design applicato alla ristorazione, dimostrando che l’innovazione estetica non è solo un elemento decorativo, ma un vero e proprio linguaggio in grado di esaltare il gusto, la tradizione e la convivialità. Durante il Salone del Mobile 2025, questi spazi offrono ai visitatori l’opportunità di vivere il design in ogni sua forma, trasformando ogni pasto in un’esperienza immersiva e indimenticabile.

That’s Panaro

Progettato dall’architetto Libia Cuomo, lo spazio di That’s Panaro incarna la filosofia del brand, unendo materiali tradizionali e design contemporaneo. Le strutture in legno, paglia e metallo richiamano la rusticità delle cucine campane, mentre i panari appesi al soffitto fungono da elemento decorativo distintivo. Una palette cromatica ispirata ai paesaggi mediterranei e un’illuminazione soffusa creano un’atmosfera calda e autentica, arricchita da dettagli pop, come la scritta dialettale “Magnatill”. Durante il Salone del Mobile, questo ristorante diventa un viaggio sensoriale, in cui il design celebra il patrimonio enogastronomico del Cilento.

Particolare Bistrot

Il progetto ideato da Rodolfo Sormani dello Studio Ram si distingue per il suo racconto visivo che omaggia la tradizione del design e dell’architettura. Le sale presentano tonalità morbide e materiche, con intonaci che richiamano archi dell’epoca ottocentesca milanese e boiserie ispirate ai motivi di Ponti. Elementi architettonici come le lance binate, che si intrecciano in un cielo di tessuti, creano un dinamico gioco di prospettive. Al centro, la cucina, concepita come uno scrigno luminoso, si integra armoniosamente con comode poltrone e tavoli in marmo, invitando alla convivialità e trasformando ogni visita in un’opportunità per scoprire sottili riferimenti ai grandi maestri del Novecento.

Cafè Voyeur by Moak

Caffè Moak, storica azienda italiana fondata nel 1967 da Giovanni Spadola, svela il suo esclusivo Vermouth al Caffè durante la Milano Design Week 2025. L’evento si svolge presso il Cafè Voyeur by Moak, all’interno dello showroom Seletti in Corso Garibaldi 117, in occasione della presentazione di “Hotel Voyeur”, la nuova lampada realizzata in collaborazione con l’artista americana Tracey Snelling. Dal 8 al 13 aprile, il Cafè Voyeur offre un’esperienza immersiva in un ambiente curato nei minimi dettagli. In collaborazione con Baldoria Vermouth, Caffè Moak presenta per la prima volta il vermouth con infuso di caffè Caturra, dove ogni sorso racconta passione e qualità, con profumi avvolgenti che esaltano il piacere del caffè in una fusione perfetta tra design e tradizione.

Classico trattoria & cocktail

Il restyling di questo locale, curato da Stefania Passera di Napatelier, trae ispirazione dal palazzo in stile Liberty che lo ospita. Le due sale sono caratterizzate da carte da parati con eleganti motivi in ferro battuto dei primi anni del ‘900 e da pavimenti in marmetta che ne completano il fascino. Di sera, l’ambiente si trasforma in un angolo romantico illuminato da luci calde, mentre la copertura mobile garantisce un comfort ottimale anche durante i mesi più freddi. Questo spazio dimostra come il design possa esaltare il piacere della convivialità, fondendo tradizione e innovazione in un’esperienza unica.

Strucchi x Cassina Café

Cassina e Strucchi Vermouth e Bitter, il brand di Paolo Dalla Mora, aprono Strucchi x Cassina Café in via Durini, accanto al Cassina Store Milano. Un elegante spazio che unisce design sofisticato e qualità degli spirits, perfetto per colazioni, pranzi veloci e aperitivi. In occasione della Milano Design Week 2025, il bar offre un’esperienza unica con cocktail esclusivi e un programma di eventi che inizierà a maggio. La collaborazione tra Cassina e Strucchi rappresenta una fusione tra l’eccellenza del design italiano e la cultura degli spirits, dando vita a un nuovo punto di riferimento per gli amanti del design e del buon bere.