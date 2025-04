Oasi Life Experience, il cuore verde del Fuorisalone

In occasione della Design Week Piazza Città di Lombardia si trasforma in giardino urbano con installazioni artistiche e di design.

Milano città della moda, ma anche del design. In occasione dell’inizio della Design Week e del Fuorisalone 2025, il 7 aprile è stata inaugurata a Milano l’Oasi Life Experience, un innovativo spazio che coniuga benessere, sostenibilità e design. Situata nel cuore della città proprio nei pressi del palazzo della Regione, in Piazza Città di Lombardia, questa nuova area verde offre ai cittadini e ai visitatori un luogo dove rilassarsi, riconnettersi con la natura e ammirare opere d’arte contemporanea, in linea con il tema di quest’anno del Fuorisalone, “Mondi Connessi”.​

Il Fuorisalone 2025, iniziato il 7 aprile e che proseguirà sino al 13, esplora il tema “Mondi Connessi”, focalizzandosi sull’interazione tra natura, tecnologia e intelligenza artificiale. In questo contesto, l’Oasi Life Experience rappresenta un esempio concreto di come il design possa creare connessioni importanti tra l’ambiente naturale e l’innovazione tecnologica, in pieno stile meneghino.

L’Oasi Life Experience si distingue per l’utilizzo di materiali green e per l’integrazione armoniosa di elementi naturali e tecnologici. Il progetto prevede la piantumazione di numerose specie vegetali autoctone, contribuendo alla biodiversità urbana e offrendo un rifugio verde nel contesto metropolitano della città di Milano.​

L’Oasi Life Experience si inserisce perfettamente nel panorama del Fuorisalone 2025, che conta oltre 1.000 eventi diffusi in tutta la città e che vede nel Brera Design District uno dei centri della manifestazione. Fra questi anche Piazza Città di Lombardia, dove il 7 aprile si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell’Oasi.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, designer e rappresentanti delle istituzioni, come l’Assessore lombardo al Turismo, Marketing territoriale e alla Moda, Barbara Mazzalli. Ed è proprio quest’ultima a spiegare meglio il significato di Oasi Life Experience: «Per una settimana questa piazza diventa palcoscenico a cielo aperto, dove si incontrano design, artigianato d’eccellenza, le nuove idee e i materiali più innovativi». «Salone del Mobile e Fuori Salone sono una potente leva per il turismo e che attirano migliaia di visitatori da tutto il mondo».

Presente anche l’Assessore al Turismo di Regione Sicilia, Elvira Amata. Al 39° piano del grattacielo di Regione Lombardia è stata accolta un’esposizione di artigiani siciliani, opere di design contemporaneo in ceramica che danno davvero idea della diversità e della bellezza del nostro Paese.