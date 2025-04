Milano Design Week: Regione Lombardia invita a guardare la città da una nuova prospettiva

Un Fuorisalone tutto da guardare… dall’alto. In occasione della Milano Design Week 2025, Regione Lombardia apre eccezionalmente le porte del Belvedere — intitolato a Silvio Berlusconi — al 39° piano di Palazzo Lombardia, offrendo una vista mozzafiato sul panorama urbano e sul cuore pulsante degli eventi del design. A fare da cornice, l’Oasi Life Experience, lo spazio espositivo che anima la piazza antistante fino a domenica 13 aprile con installazioni, talk, mostre e appuntamenti aperti al pubblico.

L’inaugurazione, avvenuta con la presenza del presidente della Regione Attilio Fontana e degli assessori Barbara Mazzali (Design e Turismo) e Francesca Caruso (Cultura), ha dato il via a un programma ricco che mette al centro il ruolo chiave della Lombardia nel panorama del design internazionale. Un settore in cui la regione eccelle, grazie a un tessuto produttivo fatto di aziende, creativi e artigiani capaci di innovare senza perdere il legame con tradizione e territorio.

Oasi Life Experience propone una serie di conferenze e incontri che spaziano tra sostenibilità, scienza e creatività, coinvolgendo università come il Politecnico di Milano e lo IULM, oltre al MUSE di Trento.

Immancabile anche l’Aperitivo del Design, pensato come momento di networking tra professionisti e appassionati, mentre per i più piccoli la Kids Area, allestita in piazzetta Galvani, offre un’installazione interattiva, interamente costruita con materiali di recupero, sensibilizza al riciclo attraverso il gioco.

Per chi ama l’arte, da non perdere la mostra Arte e design, creatività al potere allo Spazio IsolaSET, con opere di grandi maestri come Depero, Munari, Balla, Mari, Sottsass, Pesce e molti altri. Un tributo al dialogo virtuoso tra design e cultura, sottolineato anche dall’assessora Caruso: «Un binomio che in Lombardia trova piena espressione e dà vita a risultati unici».

Oltre a tutto questo, è possibile visitare gratuitamente (previa registrazione) il Belvedere di Palazzo Lombardia, per osservare la città e le sue trasformazioni durante la settimana più creativa dell’anno. In mostra anche le ceramiche artistiche della Sicilia, omaggio alla sinergia tra territori e culture.