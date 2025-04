Tram e design a Milano: le esperienze più originali del Fuorisalone 2025

Simbolo di una Milano in equilibrio tra passato e futuro, durante la Design Week, il tram si trasforma da semplice mezzo di trasporto in teatro in movimento. Una passerella urbana, ma anche osservatorio privilegiato sul fermento creativo che attraversa la città.

Le sue linee storiche, che collegano i quartieri simbolo del Fuorisalone, diventano luoghi dove si intrecciano nuovi linguaggi visivi, tendenze e racconti. In questo equilibrio dinamico, il tram diventa parte integrante del racconto milanese, grazie alle collaborazioni con brand del calibro di Swarovski, De’ Longhi e Marvis, ognuno capace di offrire un’interpretazione inedita di questo mezzo di trasporto iconico.

Si parte proprio da Swarovski che celebra i suoi primi 130 anni di storia e savoir faire con un fitto programma di iniziative che si animano proprio durante la Milano Design Week. Insieme alla presentazione della nuova linea di home decor e gioielleria Idyllia Swarovski x Rosenthal — caratterizzata da affascinanti motivi tropicali — sarà possibile, su prenotazione, salire a bordo del tram storico brandizzato per un viaggio lungo 30 minuti dove degustare prelibatezze e partecipare a workshop per la realizzazione di composizioni floreali ispirate alla nuova collezione.

Degustazioni esclusive e workshop con esperti caratterizzano anche l’iniziativa firmata De’ Longhi. Qui un tram storico, decorato dalle grafiche di Antonio Colomboni, in arte ScombinAnto, è stato trasformato in un elegante salotto itinerante che collega i luoghi simbolo del design e offrendo un’esperienza sensoriale unica, tra aromi avvolgenti e racconti di eccellenza, in un ambiente curato esclusivamente dal brand Saba che vede al centro la collezione Pan Flute disegnata da Paolo Grasselli, con le sue forme morbide ed eleganti.

Infine, anche Marvis — il celebre dentifricio che da sempre è simbolo di unicità e innovazione — sceglie, durante la Milano Design Week, di trasformare l’ordinario in straordinario, offrendo un’esperienza unica a bordo di un tubetto di dentifricio. L’illustratrice e art director Ana Tortos ha infatti trasformato dieci gusti iconici (Classic Strong, Aquatic, Ginger, Amarelli Licorice, Cinnamon, Anise, Jasmin, Sensitive, Whitening, Smokers) in affascinanti e surreali illustrazioni, dove le forme ondulate e cremose del dentifricio si trasformano in elementi ispirati alla natura. All’interno del tram, la stessa pasta per i denti diventi così il filo conduttore di un’esperienza sensoriale coinvolgente, plasmando sedili e pareti per un viaggio immersivo, che avvolge i passeggeri nei profumi inconfondibili delle referenze Marvis.