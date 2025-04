Milano Design Week 2025: le installazioni più instagrammabili

È ufficialmente iniziata la Milano Design Week, l’evento che ogni anno trasforma la città in una mappa pulsante di idee, visioni e sperimentazioni.

Un appuntamento imprescindibile per creativi, addetti ai lavori e appassionati, ma anche per chi — smartphone alla mano — è alla ricerca degli scatti più suggestivi da condividere. Perché se un tempo la manifestazione ruotava attorno a un’idea principalmente industriale del design, oggi si è evoluta in una piattaforma multidisciplinare, liquida e profondamente visiva, dove la dimensione progettuale incontra quella estetica, performativa e social.

In questo contesto, il mondo della moda gioca un ruolo sempre più centrale. Le boutique si trasformano in installazioni, gli showroom in luoghi immersivi, e le collezioni diventano concept spaziali da vivere, fotografare, postare.

Da tempo ormai i confini tra fashion e design si sono fatti labili, delineando un continuum creativo alimentato da valori condivisi, linguaggi simili e una comune riflessione sul significato dell’abitare — che sia uno spazio fisico, un corpo o un’idea.

A firmare le esperienze più scenografiche e instagrammabili della settimana sono proprio i brand della moda, che partecipano alla kermesse non solo come ospiti ma come protagonisti, attraverso mostre site-specific, performance, allestimenti immersivi e collaborazioni d’autore.

È così che la moda, interprete sensibile del presente, trova nella Milano Design Week il suo palcoscenico ideale: non solo per raccontarsi, ma per dialogare con altri mondi, affermando la propria capacità di trasformare ogni evento in un’esperienza da vedere, vivere e condividere.