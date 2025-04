Milano Design Week: Armani Casa celebra 25 anni di eleganza e visione

La nuova collezione Armani Casa è un’ennesima conferma dello stile identitario di Giorgio Armani, una collezione di mobili e oggetti riconoscibili grazie ad una estetica che racconta di un dialogo equilibrato tra Oriente e Occidente, tra minimalismo sofisticato e decor dal sapore rétro. Così come accade per le collezioni di pret-à-porter e di alta moda, la maestria artigianale si mette al servizio di dettagli originali e lavorazioni inaspettate, come per gli abiti, mobili e oggetti si vestono di tessuti preziosi come raso e velluto, spesso decorati con svariati materiali tra cui paillettes, perle di vetro o fili metallici o di seta. Come in un abito di Armani Privé, il risultato finale è una collezione di mobili e oggetti riconoscibili per l’eleganza sofisticata e l’opulenza sussurrata. A sottolineare l’unicità di ogni oggetto il coinvolgimento di esperti della pittura a mano e del ricamo artigianale, lavorazioni che rimandano la mente alla cultura orientale, vera e propria ossessione di Giorgio Armani. La maniglia di un mobile che ricorda l’impugnatura di una Katana, riflessi e finiture dorate, ricami iconici di dragoni sono solo alcuni dei dettagli che definiscono questa collezione intitolata Inchiostri d’Oriente.

Per celebrare l’anniversario e a dimostrazione del forte rapporto tra Giorgio Armani e la sua città, la collezione Armani Casa ha abbandonato, momentaneamente, gli spazi di Palazzo Orsini per insediarsi durante il Salone del Mobile 2025 nello mega store di Corso Venezia, dove attraverso l’allestimento delle 15 vetrine la collezione crea una connessione diretta e immediata con il pubblico. “Il dialogo con Milano è diventato parte essenziale del mio lavoro come creativo e imprenditore. E lo è in modo particolare durante il Salone, quando la città è così viva e internazionale. Dopo due anni a Palazzo Orsini, ho voluto concentrare l’attenzione sul negozio di corso Venezia, uno spazio dinamico, progettato per adattarsi a configurazioni sempre diverse, creando nuove esperienze visive. L’allestimento e i nuovi pezzi, autentici esempi della più alta lavorazione manuale, sono visibili attraverso le vetrine a chiunque passi dalla via. Mi piace l’idea di offrire una sorpresa che catturi l’attenzione, un suggerimento che allarghi i confini, oggi che spesso i confini diventano più stretti”, ha dichiarato Giorgio Armani.