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Dal tufting alla sartoria inclusiva: al via la festa della creatività

Dal tufting alla sartoria inclusiva: al via la festa della creatività
Abilmente, October 22 2026, Milano, Italy (photo by Gian Mattia D’Alberto/Lapresse)
Barbara Rodeschini
Barbara Rodeschini
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Abilmente apre al Superstudio Maxi con 120 espositori, la sezione Via delle Idee ed eventi per bambini ideati dalle librerie milanesi

Dal tufting alla sartoria inclusiva: al via la festa della creatività

Da oltre sessanta edizioni Abilmente è il punto di riferimento della creatività manuale. L’edizione autunnale del salone di IEG- Italian Exhibiton Group dedicato alla moda fai-da-te, dopo Roma e Vicenza, arriva oggi a Milano negli spazi del Superstudio Maxi di via Moncucco con oltre 120 espositori e un ricco programma di workshop e talk. A dimostrazione di come la tendenza DIY-Do It Yourself sia oggi una delle voci più richieste, basta guardare i numeri sui social: l’hashtag DIY solo su Tik Tok supera i 37,5 milioni di post. Un movimento creativo che unisce artigianato, moda, casa e decori.

Gifting

Via delle Idee è la sezione espositiva che riunisce le creazioni dei diversi mondi della creatività hand made. Tra idee regalo e nuove tecniche di realizzazione, Abilmente Milano propone diversi spunti. Sul fronte moda, la manifestazione accende l’attenzione sulla sartorialità con i capi in tessuti naturali di PatriceLaurianne, con lo stile inclusivo di Sartinbanco e con i monili all’uncinetto di Bijoux Petronille.

Natale

Con l’avvicinarsi delle festività legate al Natale si moltiplicano le offerte artigianali, ma anche i corsi di Abilmente Academy. Da non perdere i corsi Candele in fiore, Kookie con Silvia Turci; Paint with Resin per la creazione di sottobicchieri; Gift Wrapping con Sabrina Pellati; la pirografia su tagliere di legno di Annarte Pirografia- Anna Muzzolon e gli appuntamenti con il tufting, la tecnica tessile per creare tappet,  di Aditt LLulla-Vagante Lan&Factory.

Iniziative per famiglie

Abilmente Milano offre un interessante palinsesto di iniziative family friendly con grande attenzione al mondo del libro e della lettura. VolumeBK ha selezionato un elenco di libri d’illustrazione, di cultura artigianale e visiva; mentre l’associazione Cleio e Libreria Punta alla Luna organizzano laboratori per i più piccoli

Info

Il programma dettagliato di Abilmente Milano è consultabile sul sito dedicato.

Il prossimo appuntamento con Abilmente sarà a Torino dal 12 al 15 novembre al Lingotto Fiere.

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