Non un debutto, quanto un atteso ritorno. A due mesi dalla collezione «Genesis Jewelry», Fondazione Sozzani - storica istituzione culturale milanese per la promozione della fotografia, della cultura, della moda e di ogni forma espressiva di arte - torna nel Metaverso con un progetto originale e iconico.

«Heroes» vede ancora una volta la collaborazione dell’artista americano Kris Ruhs, co-fondatore della Fondazione, divenuto celebre per la sua abilità nel far emergere un nuovo potenziale espressivo del colore e della materia, attraversando con successo i confini abituali tra la tridimensionalità della scultura e la bidimensionalità della pittura. Convinto sostenitore che «le cose possono essere identiche nell’essenza ma mai nella realtà», Ruhs ha deciso di sperimentare con la crypto arte in un progetto che racchiude 160 opere.

Per l’artista, questa serie nasce «semplicemente dal desiderio di esprimere il particolare e l’attitudine di ciascuna creatura». I disegni «Heroes» - di cui una prima selezione è stata presentata lo scorso primo aprile - vogliono essere una reinterpretazione degli eroi della mitologia greca, personaggi antropomorfi a metà tra la dimensione animale e umana.

Una metafora iconica di forte valenza simbolica, che racconta il percorso evolutivo di ognuno, dal superamento di limiti e fragilità verso la migliore versione di sé stessi. Ed è proprio in questa sospensione fra due dimensioni che gli «Heroes», con dignità, reclamano il loro diritto a essere “eroi”, sulle note di I can be a hero, brano realizzato in esclusiva dal musicista Danilo Pastore, compositore di musica elettronica e strumentale.

È la collaborazione con Tailor Ventures, società di Venture Capital Tech - nonché ideatrice della piattaforma Xbinary - a dare vita a queste divertenti creature, animate in singoli, duetti e quartetti. «Siamo davvero entusiasti di questa importante collaborazione con Fondazione Sozzani, perché ci ha consentito di portare i dipinti e i disegni a matita di un artista unico come Ruhs in una dimensione esperienziale e immersiva» ha dichiarato Valerio Pastore, ceo di Tailor Ventures.

La collezione «NFT Heroes» si colloca all’interno di un progetto più ampio che si svilupperà nell’arco del 2022. I Non-Fungible Tokens saranno così disponibile in due versioni: «Rare», con tiratura fino a un massimo di 10 pezzi per singolo opera e «Collectibles», disponibili in pacchetti da uno a tre con contenuti casuali e con livelli di rarità differenti.

«Le immagini sono sempre state al centro della mia vita, che siano fotografie, video o arte. Sul mercato ci sono già molte opere disponibili sia in edizioni aperte o limitate; quindi, vedo gli NFT come un altro modo di esprimersi in cui la proprietà digitale o fisica non ha confini. Questi progetti prendono vita, si spostano in tutto il mondo, cambiano di mano. È l’esperienza di condividere in modo nuovo e diverso», ha raccontato Carla Sozzani, che ha dato vita alla Fondazione che porta il suo nome.

«Attraverso gli NFT più persone potranno conoscerle, entreranno libere nel mondo per raggiungere un pubblico più ampio» ha poi concluso Kris Ruhs.

Le sue opere saranno in mostra a Milano fino all’1 maggio.