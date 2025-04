Cuciniamo insieme: Padellata di Pasquetta

Buona Pasqua!!! Ma pensando che domani è il giorno delle scampagnate e del rapporto gioioso con la natura – in fin dei conti la Pasqua è la celebrazione della Resurrezione di Nostro Signore, ma anche della vita nuova, del sorgere della linfa creativa – viene in mente di attingere dalla tradizione per preparare una ricetta che è nella tradizione popolare maremmana da tempo immemore e che renderà naturalissimo il picnic o il pranzo di Pasquetta. Nel Lazio la chiamano vignarola, ma avendo noi semplificato la preparazione l’abbiamo ribattezzata sapendo che questa padella dell’orto può essere un contorno, il condimento per la pasta, un secondo appena accompagnato da bruschetta e formaggio. E’ adattissima per gli amici che scelgono il regime alimentare vegetariano e saporita ed è un trionfo delle verdure. In cucina dunque.

Ingredienti –

4 carciofi (meglio i morelli con le spine)

due cipollotti di generose dimensioni

400 gr di piselli da sbucciare

400 gr di fave sempre da sbucciare

un mazzetto di asparagi (circa 400 gr)

un bouquet di erbe spontanee (timo, maggiorana, basilico)

un limone non trattato (facoltativo)

100 gr di olio extravergine di oliva

un bicchiere di vino bianco

un peperoncino

sale qb.

Preparazione – Mondate bene i carciofi passateli con il limone che taglierete a metà oppure spremete il limone e con il succo acidulate l’acqua dove immergerete i carciofi man mano che li pulite, sbucciate i piselli e le fave, fate un trito fine delle erbe aromatiche, tagliate a rondelle non troppo sottili le cipolle. Scaldate in un’ampia padella l’extravergine di oliva, aggiungete il peperoncino, fate stufare le cipolle poi aggiungete i carciofi che avrete affettato sottilmente, fate prendere calore, poi aggiungete le fave, gli asparagi tagliati a tocchetti e infine i piselli, sfumate col vino facendo evaporare tutto l’alcol a fiamma vivace. Aggiustate di sale ed evaporato il vino continuate la cottura a fiamma moderata. Se serve aggiungete appena un po’ d’acqua calda. Quando i carciofi sono diventati morbidi spegnete il fuoco aggiungete le erbe aromatiche e mescolate bene. Se serve aggiustate ancora con un pizzico di sale e un eventuale giro di olio extravergine a freddo.

Come far divertire i bambini – Date a loro il compito di sbucciare piselli e fave

Abbinamento – Abbiamo scelto un Pecorino abruzzese, va benissimo anche il Trebbiano. In alternativa un Grechetto dei colli Martani o un Fiano Minutolo.